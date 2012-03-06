اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب ایروبیک ژیمناستیک نوجوانان آذربایجان غربی در مسابقات قهرمانی کشور از بین 16 استان شرکت کننده ، رتبه چهارم را از آن خود کرد.

در این مسابقات که در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی ایلام برگزار شد، تیم منتخب نوجوانان آذربایجان غربی متشکل از میثم صالحی، علی خلیلی، محمد حسین غفرانی به مربیگری محمد خلیلی در این مسابقات حضور داشتند.

مسابقات رده سنی نونهالان و نوجوانان پایان یافته و در رده نوجوانان تیم منتخب آذربایجان غربی توانست پس از تیم کرمان، ایلام و البرز رتبه چهارم را از آن خود کند.

نائب قهرمانی تیم هاکی آذربایجان غربی در لیگ برتر کشور



نماینده شایسته آذربایجان غربی در فینال لیگ برتر هاکی کشور به عنوان نائب قهرمانی این دوره از مسابقات رسید، فینال مسابقات لیگ برتر هاکی کشور در یک دیدار نفس گیر بین هیئت هاکی نقده نماینده آذربایجان غربی و نفت و گاز گچساران اراک لحظاتی پیش در دقایق اولیه وقت اضافه دوم بازی با نتیجه دو بر یک به سود نماینده اراک به پایان رسید.

کسب مدال نقره تورنمنت بین المللی تکواندو هامبورگ توسط ملی پوش بانوی آذربایجان غربی



در تورنمنت بین المللی تکواندو هامبورگ آلمان ملی پوش آذربایجان غربی توانست مدال نقره این مسابقات که با حضور یک هزار و 120 تکواندوکار از 58 کشور بر روی 10 شیاپچانگ برگزار شد .

در روز پایانی این رقابتها، سپیده سفری از آذربایجان غربی در وزن دوم به مدال نقره دست یافت و فاطمه شاه صاحب در وزن ششم برنز گرفت، در وزن دهم نیز پریناز کفایی با کسب مقام سوم به مدال برنز دست یافت.

پیش از این نیز فاطمه شعبان نیا در وزن نخست به مدال طلا و زهرا افتخاری در وزن پنجم به مدال نقره دست پیدا کرده بودند.

با این اوصاف تیم تکواندو نوجوانان دختر کشورمان در تورنمنت بین المللی هامبورگ با کسب یک طلا، دونقره و دو برنز به کار خود پایان داد.