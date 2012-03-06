تأکید شورای شهر تهران بر نظارت سلامت منابع آبی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران، در جلسه علنی پیش از ظهر روز سه شنبه با تقدیر از علیمحمد مختاری رئیس سازمان پارکها وی را پدر فضای شهر تهران دانستند و خواستار تجلیل از وی شدند.

احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با اشاره به مراسم روز درختکاری در "پارک شهر" تهران گفت: روز گذشته به نام هر هنرمندی یک درخت کاشته شد مانند پروین اعتصامی، دکتر کریمیان یکی از تهران شناسان بزرگ، استاد عزت الله انتظامی و غیره که امیدوارم این حرکت زمینه ساز ایجاد پارک هنرمندان و مفاخر در تهران باشد.

وی ادامه داد: ما برای سرمایه گذاری هایمان باید از سرمایه های ملی استفاده کنیم می تواند این پارک در یکی از رود دره ها ایجاد شود، همچنین باید هر نوع ساخت و ساز را در این مناطق ممنوع کرد.

در ادامه جلسه، اعضای شورای شهر یک فوریت پیشنهاد به دولت و مجلس در خصوص حفاظت مضاعف از منابع آب تهران و کشور را به تصویب رساندند.

معصومه ابتکار در این رابطه گفت: منابع آبی استان تهران خوب نیست، تراکم جمعیت بالا و افزایش روز افزون جمعیت و فعالیت های اقتصادی سبب وضعیت نامناسب آب شده است، متأسفانه 40 درصد فعالیتهای اقتصادی کشور در استان تهران اتفاق می افتد و 20 درصد جمعیت کشور در 2.2 مساحت کشور زندگی می کنند که سبب مشکلات آبی در استان تهران شده ایم.

وی با اشاره به آلودگی نشت نفت در بخش آبهای جنوب تهران، گفت: این موضوع نظارت بیشتر دولت و مجلس را در این خصوص می طلبد.

چمران نیز با بیان اینکه مشکل کمبود آب در تهران یکی از مشکلات اساسی شهر تهران است، گفت: میزان جمعیت در استان تهران، بر اساس میزان آب تعریف شده است اما با رشد روز افزون جمعیت پیش بینی می شود در سال 1404، جمعیت تهران به 16 میلیون برسد که این موضوع، خطر تأمین آب شرب در تهران را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: به همین دلیل از افزایش و گسترش شهر تهران جلوگیری کردیم، اما متأسفانه جمعیت شهرهای اطراف تهران، 12 درصد افزایش یافته است که این مشکلاتی برای پایتخت ایجاد می کند.