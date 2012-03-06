فرهنگ درختکاری باید در جامعه گسترش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امانی صبح روز سه شنبه در جمع دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان پسرانه شهید بهشتی دامغان، اظهار داشت: توجه به طبیعت و درختکاری از سفارشات انبیاء بوده و از این جهت باید این فرهنگ مقدس و با ارزش درختکاری در جامعه تقویت شود.

وی افزود: وجود درخت در جامعه به رشد طبیعت کمک می کند و باید با درختکاری به خوبی از این فرهنگ پاسداری کرد.

مدیر آموزش و پرورش دامغان ضمن تاکید بر اینکه دانش آموزان باید بیش از گذشته با فرهنگ درختکاری آشنا شوند، تصریح کرد: تخریب درخت به جامعه و طبیعت آسیب وارد می کند و باید تلاش کرد به جای تخریب درخت به افزایش درخت با کاشت آن کمک کرد.

امانی گفت: همکاری با منابع طبیعی در جهت تقویت فرهنگ درختکاری در جامعه یک امر مهم و ضروری است و نقش دانش آموزان در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.

در این مراسم همچنین تعدادی نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی در محوطه این مرکز غرس شد.

هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفند با شعار "منابع طبیعی, پشتوانه جهاد اقتصادی" می باشد.

