به گزارش خبرنگار مهر، مارک برشیانو، هافبک استرالیایی تیم النصر پیش از ظهر امروز در کنفرانس خبری بازی تیمش مقابل سپاهان با اشاره به شرایط بازی فردا اظهار داشت: تیم ما در روزهای گذشته شرایط سپاهان را بررسی کرده و از وضعیت این تیم اطلاعات بسیاری کسب کرده است و از وضعیت این تیم اصفهانی آشنایی کامل داریم.

وی با اشاره به بازیکنان قدرتمند سپاهان ادامه داد: سپاهان تیم قدرتمندی است و در بازی فردا از امتیاز میزبانی بهره می‌برد، باید بگویم این تیم خیلی خطرناک است و یک تیم فیزیکی و قدرتمند به حساب می‌آید.

بازیکن تیم النصر تصریح کرد: با این وجود امیدوارم که بتوانیم با دست پر از ایران برگردیم چراکه در این مسابقه به پیروزی می‌اندیشیم.

وی بیان داشت: اگرچه بازیکنان سپاهان در کار دفاعی قدرتمند ظاهر می‌شوند اما ما توجهی به این مسئله نمی‌کنیم و تلاش می کنیم که از بازی خود در اصفهان پیروزی کسب کنیم.

