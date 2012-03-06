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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

مارک برشیانو:

سپاهان تیم قدرتمندی است/ با دست پر از ایران بر می‌گردیم

سپاهان تیم قدرتمندی است/ با دست پر از ایران بر می‌گردیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: هافبک تیم النصر امارات گفت: سپاهان تیم قدرتمندی است و از بازیکنان خوبی در جمع خود بهره می‌برد اما امیدوارم تیم النصر پیروز دیدار با سپاهان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مارک برشیانو، هافبک استرالیایی تیم النصر پیش از ظهر امروز در کنفرانس خبری بازی تیمش مقابل سپاهان با اشاره به شرایط بازی فردا اظهار داشت: تیم ما در روزهای گذشته شرایط سپاهان را بررسی کرده و از وضعیت این تیم اطلاعات بسیاری کسب کرده است و از وضعیت این تیم اصفهانی آشنایی کامل داریم.

وی با اشاره به بازیکنان قدرتمند سپاهان ادامه داد: سپاهان تیم قدرتمندی است و در بازی فردا از امتیاز میزبانی بهره می‌برد، باید بگویم این تیم خیلی خطرناک است و یک تیم فیزیکی و قدرتمند به حساب می‌آید.

بازیکن تیم النصر تصریح کرد: با این وجود امیدوارم که بتوانیم با دست پر از ایران برگردیم چراکه در این مسابقه به پیروزی می‌اندیشیم.

وی بیان داشت: اگرچه بازیکنان سپاهان در کار دفاعی قدرتمند ظاهر می‌شوند اما ما توجهی به این مسئله نمی‌کنیم و تلاش می کنیم که از بازی خود در اصفهان پیروزی کسب کنیم.
 

کد مطلب 1553275

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