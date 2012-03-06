مردم پیرو نظام با محوریت ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بنی هاشمی" شهردارسابق مشهد" ظهر سه شنبه در جمع شماری از مردم کارشناسان و مدیران شهری مشهد اظهارکرد: حفظ نظام ولایی، تورم، گرانی و اشتغال از جمله دغدغه های اصلی مردم در شرایط کنونی است.

وی اظهارداشت: حفظ این انقلاب و نظام پیرو ولایت فقیه چالش اساسی فراروی مردم است و مردم ادامه این روند را خواستارهستند.

وی ادامه داد: اشتغال جوانان مسئله جدی است که باید با تلاش، کوشش و فعالیت درهمه حوزه هااین دغدغه به حق مردم را سامان دهیم.

منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارنظرهایی مبنی بر بستن مرزها برروی کالاهای چینی باهدف کمک به اشتغال جوانان گفت: مرزهای را نباید ببندیم بلکه باید به سمت کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب گام برداشت.

وی افزود: کیفیت برخی ازکالاهای تولید داخل قابل رقابت نیست و باید برای ارتقاء کیفیت آن گام برداشت.

بنی هاشمی به شبهه در بین مردم اشاره کرد و گفت: باید تلاش و حرکت های مطابق با سیاست های نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه درکشورانجام شود تا مردم شبهه نداشته باشند.

وی افزود: امروز مردم خط انقلاب و رهبری را دنبال می کنند و با این انتخابات جمهوری اسلامی را مجددا احیاء کردند.

وی درخصوص ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه رسالت انبیاء را برعهده دارند.

وی تاکید کرد: امروز در تمام صحنه ها حضور ولایت فقیه را مشاهده می کنیم و تا زمانی که ولایت فقیه باشد ایران سربلند است.