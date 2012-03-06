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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

بنی هاشمی:

مردم پیرو نظام با محوریت ولایت فقیه هستند

مردم پیرو نظام با محوریت ولایت فقیه هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور با شکوه در انتخابات نشان داد که مردم پیرو نظام با محوریت ولایت فقیه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بنی هاشمی" شهردارسابق مشهد" ظهر سه شنبه در جمع  شماری از مردم کارشناسان و مدیران شهری مشهد اظهارکرد: حفظ نظام ولایی، تورم، گرانی و اشتغال از جمله دغدغه های اصلی مردم در شرایط کنونی است.

وی اظهارداشت: حفظ این انقلاب و نظام پیرو ولایت فقیه چالش اساسی فراروی مردم است و مردم ادامه این روند را خواستارهستند.

وی ادامه داد: اشتغال جوانان مسئله جدی است که باید با تلاش، کوشش و فعالیت درهمه حوزه هااین دغدغه به حق مردم را سامان دهیم.

منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارنظرهایی مبنی بر بستن مرزها برروی کالاهای چینی باهدف کمک به اشتغال جوانان گفت: مرزهای را نباید ببندیم بلکه باید به سمت کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب گام برداشت.

وی افزود: کیفیت برخی ازکالاهای تولید داخل قابل رقابت نیست و باید برای ارتقاء کیفیت آن گام برداشت.

بنی هاشمی به شبهه در بین مردم اشاره کرد و گفت: باید تلاش و حرکت های مطابق با سیاست های نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه درکشورانجام شود تا مردم شبهه نداشته باشند.

وی افزود: امروز مردم خط انقلاب و رهبری را دنبال می کنند و با این انتخابات جمهوری اسلامی را مجددا احیاء کردند.

وی درخصوص ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه رسالت انبیاء را برعهده دارند.

وی تاکید کرد: امروز در تمام صحنه ها حضور ولایت فقیه را مشاهده می کنیم و تا زمانی که ولایت فقیه باشد ایران سربلند است.

کد مطلب 1553276

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