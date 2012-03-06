نتایج نهایی انتخابات در حوزه شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره از مجموع آراء ماخوذه "سید احسن علوی" با کسب 37 هزار و 5 رای، "محمد الله مرادی" با کسب 33 هزار و 223 رای، "سید مهدی فرشادان" با کسب 32 هزار و 384 رای و "سالار مرادی" با کسب 29 هزار و 785 رای از مجموع 212 هزار 212 رای ماخوذه موفق به کسب اکثریت آراء حوزه انتخابیه شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره شدند و باید در دو دوم به رقابت بپردازند.

در این حوزه انتخابیه همچنین "جمیله احمدیان" با کسب 25 هزار و 41 رای، "امین شعبانی" با کسب 19 هزار 167 رای، "فیروز احمدی" با کسب 17 هزار و 629 رای، "صالح ادیبی" با کسب 16 هزار 561 رای و "بدیع مرادی" با کسب 13 هزار و 700 رای رتبه های بعدی در این حوزه را به دست آورده اند.

"مصطفی باغبانیان" 11 هزار و 63 رای، "عبداله چمن گلی" 10 و 250 رای، "جمشید وزیری" هشت هزار و 103 رای، "اکبر ویسی" هفت هزار و 578 رای، "یحیی امینی" پنج هزار و 21 رای، "سید منصور هاشمی نسب" چهار هزار و 480 رای را از مجموع آرای ماخوذه را کسب کردند.

در حوزه انتخابیه شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره "عبید یوسفی" با کسب چهار هزار و 418 رای، "مهران خسروی" با کسب چهار هزار 123 رای، "ادریس علایی اردلان" با کسب سه هزار و 954 رای، "احمدعلی آزارش" با کسب سه هزار 944 رای، "جمال کریمی" با کسب 847 رای و "صبا شیخ الاسلامی" با کسب 626 رای رتبه های بعدی در این حوزه را به دست آورده اند.

نتایج انتخابات در چهار حوزه انتخابیه کردستان قطعی و در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراری اسلامی و ماده 72 آئین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه مردم حوزه انتخابیه شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره رسید.

با توجه به اینکه هیچ کدام از داوطلبان این حوزه انتخابیه نتوانستند یک چهارم آراء را به دست آورند بنابراین انتخابات در حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران به دور دوم کشیده شد و در نهایت چهار نفر اول باید برای کسب دو صندلی این حوزه در مجلس بار دیگر با هم رقابت کنند.

گفتنی است نتایج نهایی انتخابات این حوزه به دلیل برودت هوا و کولاک شدید زمان جمع آوری صندوق های رای به طول کشید.