کهگیلویه و بویراحمدیها برای هفتمین بار مقام اول مشارکت را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادی استانداری، افزود: 88 درصد مشارکت مردم این استان در انتخابات یعنی لبیک به فرمان رهبری، میثاق نو با آرمانها و اهداف نظام، امام راحل، شهدا و انقلاب و جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: در این روزها به دلیل حضور حماسی و بی‌نطیر مردم استان در انتخابات مجلس نهم، مدیران ارشد کشوری به من زنگ می‌زنند و پیام تبریک می‌فرستند و من در جواب به آنها می گویم که این لبیک مردم ما به اسلام عزیز، فرامین امام راحل، رهبری عزیز، نظام جمهوری اسلامی، آرمان‌های شهدا، انقلاب و ولایت فقیه است.

نوبت مسئولان است که سنگ تمام بگذارند

نیکزاد اظهار داشت: مردم این استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سنگ تمام گذاشتند و اینک نوبت مسئولان است که برای مردم سنگ تمام بگذارند و تا پای جان در خدمت به مردم تلاش کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بیان داشت: حضور حماسی و بانشاط ملت بزرگ ایران اسلامی در پای صندوقهای رای از رفیع‌ترین افتخارات نظام و "نه بزرگ" دیگری به قدرت‌های استکباری بود.

وی یادآور شد: ملت بزرگ ایران این بار هم دشمن را که به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی و پشتوانه مردمی آن بود، سرجای خود نشاند.

نیکزاد تصریح کرد: دشمنان در این انتخابات، حماسه و رزم مردم را دیدند و به وحدت و یکپارچگی مردم با مسئولین و مسئولین با مردم پی‌بردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از همه‌ کسانی که در برگزاری، تامین امنیت و سلامت، صیانت از آرا و اطلاع رسانی این انتخابات تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: بار اصلی و مسئولیت سنگین این انتخابات بر دوش فرمانداران، بخشداران و مجموعه ستاد انتخابات بود که با توکل به خداوند و یاری جستن از ائمه اطهار و معصومین(ع) در راستای فرامین رهبری عزیز تلاش کردند.

وی همچنین از همه نامزدهای انتخاباتی که خود را در این عرصه بزرگ مشارکت دادند تقدیر و تشکر کرد و گفت: همه کسانی که کاندیدا بودند سرمایه‌های اصلی این نظام و مردم هستند و حقیقتا در کمال دوستی، برابری، برادری و رقابت سالم آنچه که شایسته و در شان نظام و این مردم شهید پرور و حماسه ساز بود انجام دادند.

نیکزاد از منتخبین مردم هم خواست که با همدلی و اتحاد برای توسعه هرچه بیشتر این استان و رفع محرومیت ها تلاش کنند.