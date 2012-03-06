جذابیت بخشی به مطالب باید اولویت نخست مطبوعات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه ها در جامعه، اظهار داشت: وجود رسانه در یک جامعه، نبوغ آن جامعه را در پی خواهد داشت اما اگر جامعه ای از داشتن رسانه محروم باشد آن را می توان جامعه ای مرده نامید.

وی رسانه های خارجی را از جمله رقبای مهم رسانه های کشورمان دانست و افزود: در دنیای امروز که رسانه ها روز به روز در حال پیشرفت هستند محدود کردن دسترسی مردم به رسانه های سایر کشورها پاک کردن صورت مسئله پیشرفت دیگر رسانه ها است و باید به جای این کار در مردم این مسئولیت را ایجاد کرد که به سمت رسانه های داخلی بروند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان ادامه داد: رسانه های کشورمان باید به حدی جایگاه خود را ارتقا دهند تا بتوانند با رسانه های خارجی رقابت کنند و اگر موضوعات و مطالب رسانه های ما از جذابیت برخوردار باشد مردم دیگر به دنبال رسانه های خارجی نخواهند رفت.

بامری با اشاره بیداری اسلامی ایجاد شده در کشورهای منطقه، تصریح کرد: هم اکنون مردم در جهان اسلام منتظر شنیدن اخبار از طریق رسانه های ما هستند و رسانه های کشورمان باید در این راستا به مقابله با رسانه های غربی بپردازند.

وی عنوان کرد: امروز رسانه های ما نباید دید خود را محدود کنند بلکه باید با عمق بخشی به نگاه خود، جذابیت بخشی به مطالب را در دستور کار قرار دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان اضافه کرد: بودجه های فرهنگی مصوب شده در سفرهای استانی هیئت دولت بهترین فرصت برای کمک به مطبوعات هستند و باید از این بودجه ها در راستای پیشرفت مطبوعات استفاده کرد.