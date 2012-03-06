5 طرح ویژه بهبود تولیدات دامی در خراسان جنوبی اجرا شد

محمود اشرفی در گفتگو با مهر، با اشاره به اجرای پنج طرح در راستای بهبود تولیدات دامی استان، اظهارداشت: این پروژه ها با توجه به خشکسالی 13 ساله استان با اعتبار 24 هزار و 669 میلیون ریال اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این اعتبارات از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان تامین شده است، افزود: ساماندهی و بهبود تولیدات شتر، بهبود تولیدات دامی، تغذیه دام، آبرسانی سیار به دام، تامین و تکمیل زیرساخت های مجتمع های دامپروری از جمله این پروژه ها است.

به گفته وی در این راستا تلقیح مصنوعی شش هزار و 950 نوبت، پرورش دام 21 هزار و 650 راس، رکوردگیری شیر دو هزار و 157 راس، احداث آبشخور دامی 28 باب، ثبت مشخصات و اصلاح نژاد دام یک هزار و 291 راس، نمونه برداری و آنالیز خوراک دام 345 نمونه، بهسازی و نوسازی اماکن دامی پنج هزار و 626 متر مربع و تامین آب آشامیدنی دام به میزان 78 هزار و 571 متر مکعب انجام شده است.

وی از اجرای پروژه های اصلاح نژاد دام روستایی، طرح محوری گوسفند و بز، تعیین هویت شتر، کمک به ساخت سیلوی علوفه و تامین مصالح بهسازی و نوسازی اماکن دامی طی این مدت در سطح استان خبر داد و گفت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر972میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شده است.

اختصاص 10 هزار میلیون ریال از اعتبارات خشکسالی به استان

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ار محل اعتبارات خشکسالی نیز مبلغ 10 هزار و 100 میلیون ریال به استان اختصاص یافته است، افزود: این اعتبار برای توزیع بیش از 20 هزار تن علوفه یارانه ای و حمل بیش از 45 هزار متر مکعب آبرسانی سیار به دام در سطح استان تعلق گرفته است.

وی به آمار دام استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر 134 هزار و 240 راس دام سنگین و دو میلیون و 886 هزار و 974 راس دام سبک در استان موجود بوده که از این محل 20 هزار و 880 تن گوشت قرمز و 110 هزار تن شیر خام تولید می شود.

افزایش تولید گوشت سفید استان به 42 هزار تن تا پایان امسال

اشرفی میزان تولید شیر خام استان طی شش ماهه امسال را 55 هزار تن اعلام کرد و بیان داشت: طی این مدت میزان 39 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ از تعداد 481 واحد مرغداری به ظرفیت شش میلیون و 400 هزار قطعه تولید شده است.

وی ادامه داد: در این راستا با احتساب گوشت مرغ تولیدی مرغ مادر حذفی و مرغ تخمگذار حذفی و بوقلمون و مرغ بومی گوشت سفید تولیدی استان 41 هزار و 691 تن بوده و پیش بینی می شود میزان تولید در سال جاری به 42 هزار تن افزایش یابد.

پیش بینی تولید تخم مرغ استان به 8000 تن تا پایان امسال

اشرفی تعداد واحدهای مرغ تخمگذار در استان را 16 واحد برشمرد و بیان کرد: از این تعداد واحد مرغ تخمگذار به ظرفیت 502 هزار و 400 قطعه 75.36 تن تخم مرغ تولید شده که با احتساب تخم مرغ تولیدی مرغ بومی و تخم مرغ خوراکی مرغ مادر،تولید استان طی سال گذشته هفت هزار و 855 تن بوده و پیش بینی می شود میزان تولید سال جاری به هشت هزار و 200 تن افزایش یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از 9 هزار و 349 کلنی زنبور عسل طی یک سال گذشته 43 تن عسل برداشت است، یادآور شد: پیش بینی می شود برداشت عسل در سال جاری به 55 تن افزایش یابد.