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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

پورمهدی:

استاندارد ملی برای هنرهای سنتی گلستان تعریف می شود

استاندارد ملی برای هنرهای سنتی گلستان تعریف می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی گلستان گفت: با حمایت هنرمندان برجسته در تلاش هستیم استاندارد ملی برای بیشتر رشته‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی تعریف کنیم.

رضا پورمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا، پیش نویس استاندارد ملی " مواد اولیه سوزندوزی ترکمن- ویژگی ها" به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه شد.

وی اظهار داشت: این پیش نویس برای طرح در کمیته ملی به سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ارائه شده و تدوین استاندارد ملی برای "مواد اولیه سوزندوزی ترکمن" پس از بررسی‌ها و اظهارنظرهای قطعی کارشناسان اداره استاندارد و سایر صاحبنظران مرتبط با هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در اجلاس کمیته ملی استاندارد صورت می گیرد.

پورمهدی در ادامه با اشاره به اینکه محصولات صنایع‌دستی که بر اساس این استاندارد تولید شوند مشکلی نخواهند داشت، اظهار داشت: این راهکار برای تولیدات تجاری که به شکل انبوه تولید می‌شوند و در بازارهای بزرگ جهانی به عنوان محصول ایران به فروش می‌رسند قابلیت بهره برداری خواهد داشت.

اجلاسیه کمیته ملی اسفند ماه در شیراز برگزار می شود.
کد مطلب 1553288

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