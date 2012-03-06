کلنگ ساختمان حوزه علمیه سوسنگرد به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگزنی ساختمان جدید حوزه علمیه امام جعفرصادق(ع) شهرستان سوسنگرد صبح سه شنبه با حضور آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری رئیس شورای عالی حوزه های علمیه خوزستان، حجج الاسلام میراحمدرضا حاجتی مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه خوزستان، سید طالب موسوی، امام جمعه سوسنگرد، حجت الاسلام احمد حیدری مدیر حوزه علمیه این شهرستان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در این مراسم به تبیین اهمیت فراگیری علم پرداخت و از طلاب خواستار توجه بیش از پیش به این مسئله مهم شد.



ساختمان جدید حوزه علمیه امام جعفرصادق(ع) با زیربنای 700 متر در دو طبقه از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه خوزستان در سوسنگرد واقع در خیابان شیخ عیسی طرفی پشت بانک کشاورزی ساخته می شود.



همچنین بنا به گفته مدیر حوزه علمیه سوسنگرد، مراحل احداث ساختمان جدید حوزه علمیه امام صادق(ع) به مدت یک سال به پایان خواهد رسید.



هم اکنون حوزه علمیه امام جعفرصادق(ع) این شهرستان با 100 طلبه در شش پایه حوزوی در حال فعالیت است.



