استقبال کاربران ایرانی از ایمیل ملی/ ایمیل ایرانی کاملا امن است

به گزارش خبرنگار مهر، کاربران متقاضی دریافت سرویس از پست الکترونیکی "ایران" با مراجعه به این سایت و ثبت درخواست خود با عبارت "There is a problem with this website's security certificate" که مربوط به اشکال در گواهینامه امنیتی این وب سایت است روبرو می شوند که مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در این باره تاکید کرد که این پیغام امنیتی به هیچ عنوان برای کاربرانی که می خواهند برای استفاده از ایمیل ایران ثبت نام کنند مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر" در حال کار و فعال است و مشکلی از بابت دسترسی به این پست الکترونیکی برای کاربران وجود ندارد، در مورد مشکل موجود در امنیت این سایت با توجه به پیغامهای امنیتی که برای ورود به آن به کاربران داده می شود، اظهار داشت: این موضوع طبیعی است که کمپانی مایکروسافت هیچ علاقه ای ندارد که جز خودش شرکت و یا کشوری دیگر به این عرصه وارد شود و رشد کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که تمامی نرم افزارها و سیستم عاملها به صورت انحصاری در اختیار مایکروسافت است طبیعی است که با راه اندازی ایمیل ایرانی و هرگونه پست الکترونیکی ممانعت به عمل بیاورد اما این پیغام به هیچ عنوان مربوط به ضعف امنیتی ایمیل ملی نیست و تنها موانعی است که کمپانی انحصاری مایکروسافت برای توسعه این بخش به کار می بندد.

مهدیون با تاکید براینکه این پیغام امنیتی به هیچ عنوان برای کاربرانی که می خواهند برای استفاده از ایمیل ایران ثبت نام کنند مشکلی ایجاد نخواهد کرد اضافه کرد: استقبال کاربران ایرانی از پست الکترونیک ملی روز به روز افزایش می یابد به نحوی که حتی در بازه زمانی که دسترسی به ایمیل های خارجی با مشکل مواجه شده بود، مراجعه کاربران به این پست الکترونیکی افزایش یافت.



به گزارش مهر، ایمیل ملی "ایران" از شهریورماه 90 به صورت رسمی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد؛ به نحوی که این سازمان با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار این سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران را خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند.

این سرویس دهنده می تواند بدون هیچگونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ دهد. پس از ایمیل ایران، پست الکترونیکی فارسی چاپار با نام " chmail " نیز با حمایت شورایعالی اطلاع رسانی و بدون نیاز به اعلام هویت اصلی کاربران ایرانی راه اندازی شد؛ در همین حال شرکت مبین وان که یک شرکت تازه تاسیس متشکل از شرکتهای وان ایتالیا و مبین ایران از زیرمجموعه های شرکت توسعه اعتماد مبین خریدار سهام 50 درصدی شرکت مخابرات ایران است، در آبان ماه امسال ایمیل ایرانی رایگان "کلیک آن" را با قابلیت ارسال پیام کوتاه و فکس راه اندازی کرد.

کارشناسان معتقدند که در صورت به روزرسانی سرویس دهنده های ایمیل داخلی، در شرایطی که دسترسی به سرویس دهنده های ایمیل خارجی با مشکلات متعددی روبرو است این پست های الکترونیکی می تواند راه حل مناسبی برای کاربران اینترنتی باشد.