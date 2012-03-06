روحانیون مستقر به روستاهای محروم و دور افتاده خراسان رضوی اعزام شدند

حجت الاسلام مهدی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ضرورت اعزام مبلغین به روستاهای محروم و فاقد روحانی و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود نیروی انسانی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از روحانیون مستمر اقدام به اطلاع رسانی، شناسایی و جذب و گزینش و اعزام 37 نفر از روحانیون واجد شرایط حوزه علمیه خراسان رضوی کرده است.

وی ادامه داد: روحانیون اعزامی سطح 2 حوزه را به پایان رسانده و در آزمون قرائت نماز، فن خطابه و بیان احکام شرعی و اطلاعات عمومی و مصاحبه شرکت کرده و توانسته اند با کسب نمره قبولی به عنوان روحانی مستقر عازم روستاهای فاقد روحانی با پوشش جمعیتی حداقل 500 نفر شوند.

وی با اشاره به وظایفی که بر عهده روحانیون اعزامی است، گفت: روحانیون اعزامی حداقل یکسال با خانواده در روستایی استقرار یافته و مسئولیت اقامه نماز، حمایت و هدایت تشکل های دینی، جذب جوانان و نوجوانان در امور مذهبی و بیان مسائل شرعی عقیدتی و اخلاقی و اجرای گفتمان دینی در مدارس بخشی از فعالیت ها و وظایفی است که این روحانیون بر عهده دارند.

وی افزود: ارائه مشاوره، حل مشکلات خانوادگی، اجرای مراسمات ملی و مذهبی، آموزش و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، پیشگیری از مصرف مواد مخدر، توسعه فرهنگ نماز و زکات، برگزاری جلسات مذهبی و توسعه کتابخانه های روستائی در حوزه دینی و توسعه فرهنگ کتابخوانی از وظائف روحانیون مستقر است.