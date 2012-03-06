هشدار پلیس در مورد خریدهای نوروزی/ سارقان در کمین کارتهای عابر بانک

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و استقبال هر ساله مردم از بازارهای بهاری در سطح شهر برای خریدهای نوروزی، بدلیل شلوغی جمعیت در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، شهروندان باید هنگام پرداختهای الکترونیکی خود و همچنین برداشتهای بانکی به مواردی توجه کنند که برخی از این نکات امنیتی توسط معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا به این شرح اعلام شده است:

در این روزها عده ای در پی سوء استفاده از موقعیت های بوجود آمده در فروشگاه‌ها در کمین بی‌احتیاطی مردم هستند تا در فرصت مناسب فرد قربانی را مورد حمله قرار دهند ، برای جلوگیری از این گونه سودجویی ها، در هنگام پرداخت از طریق سامانه پرداخت فروشگاهی حتما از فروشنده بخواهید که دستگاه را در نزدیکی شما قرار دهد تا خود بتوانید رمز کارت بانکی را وارد کنید.

همچنین در هنگام استفاده از عابر بانکها در این ایام حتما دقت کنید روی عابر بانک تجهیزات مشکوک و اضافی نصب نشده باشد. در هنگام کار نیز با آن به افرادی که سعی دارند در نزدیکی شما باشند و دید کافی به دستان و صفحه عابر بانک دارند توجه داشته باشید. متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی عده ای بجای کاربرد مناسب از آن اقدام به سوء استفاده از این فناوری ها می کنند.

بدلیل خریدهای نوروزی هموطنان و شلوغی اماکن عمومی در هنگام این گونه خریدها، از تلفن همراه خود در مکان‌های شلوغ استفاده نکنید و همانطور که بارها در هشدارهای قبلی نیز بیان شده بود از قرار دادن عکس‌های خانوادگی، شماره حساب‌ها و رمزهای بانکی بر روی تلفن همراه خودداری شود تا در صورت سرقت این اطلاعات باعث سوء استفاده‌های بعدی نباشد.

همچنین با قرار دادن رمز PIN کد گوشی در هنگام روشن کردن آن و همچنین رمزگذاری روی فایل‌های خود بر روی گوشی همراه مانع از دستیابی افراد سودجو به آن شوید.

پلیس فتا اعلام کرده است: علیرغم هشدارها و آگاهی های امنیتی در فضای مجازی و اطلاعات شخصی که بارها توسط روزنامه ها و سایت ها و همچنین شبکه های خبری به مردم اعلام شده است باز متاسفانه شاهد جرایمی در حوزه فضای مجازی هستیم،به همین منظور، از هموطنان می خواهیم برای شروع یک سال خوب به همراه آرامش در کنار خانواده و دوستان خود حتما به نکات امنیتی فضای مجازی توجه ویژه داشته باشند.