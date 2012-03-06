یک خانواده در ایذه قربانی گاز منوکسید کربن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این خانواده پنج نفره ساکن روستای آب کنارک ایذه شنبه شب برای گرم کردن خانه خود از آتش ذغال استفاده کردند که جریان نداشتن هوای تازه و انتشار گاز منو کسید کربن سبب مرگ آنان شد.

مادر، سه پسر و یک دختر اعضای این خانواده بودند که متاسفانه همگی آنها در این حادثه جان خود را از دست دادند.



از روز جمعه دمای هوا در خوزستان به شدت کاهش یافته و این امر باعث سرد شدن هوای خوزستان و رفتن مردم به سمت وسایل گرم کننده شده است.



شهرستان ایذه در بخشهای کوهستانی استان خوزستان واقع شده که برخلاف شهرهای جنوبی، در این موقع از سال آب و هوای به شدت سرد را تجربه می کند و روشن کردن بخاری یا آتش برای گرم کردن منازل و محل خواب امری ضروری به شمار می رود.



در ایذه در طول زمستان برف می بارد و این امر در خوزستان یکی از جاذبه های دیدنی در این موقع از سال برای مردم شهرهای جنوبی استان به شمار می رود.



شهرستان ایذه در همسایگی استان کهگلویه و بویر احمد قرار دارد و مسافران خوزستان به اصفهان از این شهر عبور می کنند.

