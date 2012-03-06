شرکتهای تولیدی کشاورزی باید رویکرد صنعتی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سیار و هیئت همراه در نشست خود با مدیر مرکز رشد دانشگاه قم گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای کلانی را درحوزه کشاورزی بویژه گیاهان دارویی انجام داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم، با تاکید براینکه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نگاه عمیق و علمی به حوزه گیاهان دارویی دارد، بیان داشت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر ارگانهای ذیربط ایجاد شد، توانستیم جایگاه ارجمند و مهم گیاهان دارویی استان قم را تبیین و نظر مثبت آنها را جلب کنیم.
ضرورت همکاری مرکز رشد و جهاد کشاورزی
وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی و ترویج ارزشهای استفاده و بهرهوری داروهای گیاهی تدریجی و زمان بر است، ادامه داد: به نظر میرسد که مرکز رشد میتواند نقش اساسی و کلیدی در پیوند محتوای علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و توان و تجربه واحدهای فناور متخصص در داروهای گیاهی ایجاد کند و باید برای دست یابی به این هدف مهم همکاری و تعامل میان جهاد کشاورزی و مرکز رشد بیش از گذشته باشد.
سیار با تاکید براینکه شرکتهای تولیدی و فراوری داروهای گیاهی باید از دخالت در کشت و برداشت محصولات اجتناب کنند، افزود: اگر شرکتهای تولیدی نگاه صنعتی داشته باشند، میتوانند پشتوانه خوبی برای کشاورزانی که توانایی تولید محصول با کمترین هزینه و بهترین کیفیت را دارا هستند، باشند.
قم عضو برجسته ستاد گیاهان دارویی کشور
در ادامه، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با ارایه آمار گوناگون فعالیتها و جایگاه مرکز تحقیقات را تبیین کرد و افزود: استان قم در میان پنج ستاد گیاهان دارویی کشور قرار دارد و از لحاظ علمی و محتوایی دارای شاخصهای ممتاز است.
محمد باقری با تاکید براینکه آمادگی هرگونه همکاری برای ارایه امکانات و اطلاعات مرکز تحقیقات به واحدهای فناور مرکز رشد را داریم، بیان داشت: مرکز رشد میتواند با واحدهای فناور مستعد خود، محصولات شایستهای را در زمینه گیاهان دارویی درسطح استان و کشور معرفی کند.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس مرکز رشد اظهار داشت: این نشست در ادامه رویکردهای جدید مرکز رشد که در جهت ایجاد تعامل سازنده و کاربردی با دستگاههای دولتی است، فراهم شده و معتقدم زمینه همکاری و تعامل بسیار نزدیکی میان مرکز رشد و سازمان جهاد کشاورزی میتواند برقرار باشد.
ضرورت تشکیل کمیته راهبردی
سید محمد طباطبایی گفت: واحدهای فناور مرکز چون نوپا و کوچک هستند، بالطبع محصولات کوچکی دارند اما چون بنیه دانش بنیان دارند میتوانند، پروژههای بزرگ صنعتی و علمی را هدایت و اجرا کنند.
رئیس مرکز رشد، بهترین فرایند همکاری میان دوطرف را تشکیل کمیته راهبردی دانست و گفت: تازمانی که کمیتهای متشکل از کارشناسان، صاحبان ایده و مدیران اجرایی برای آسیبشناسی و شناسایی توانمندیهای متخصصان و تولید کنندگان حوزه کشاورزی تشکیل نشود، نمیتوان فعالیتها و اهداف مورد نظر را عملیاتی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: شرکتهای تولیدی کشاورزی و گیاهان دارویی باید با نگاه اقتصادی و صنعتی به فکر توسعه خود باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سیار و هیئت همراه در نشست خود با مدیر مرکز رشد دانشگاه قم گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای کلانی را درحوزه کشاورزی بویژه گیاهان دارویی انجام داده است.
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