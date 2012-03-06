هدف گذاری صادراتی استان قزوین یک میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین ظهر سه شنبه با حضور عین الله غیاثوند مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور، حیدری، رئیس اداره هماهنگی امور استانهای سازمان توسعه تجارت کشور، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، مبارکی مدیرکل امور اقتصادی استانداری و جمعی از بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.



مجید نادری در این همایش گفت: با توجه به روند روبه رشد جمعیت کشور و جهت گیری کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی سیاست گذاران و تصمیم گیران باید نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه کنند.



وی افزود: رشد 43 درصدی صادرات استان قزوین بیانگر جهت گیری مناسبی در این زمینه است که رشد صادرات بالاتر از میانگین کشوری است که جای خوشحالی دارد.

تولید صادرات محور حمایت می شود



نادری تصریح کرد: باید تولیدات، صادرات محور باشد و حرکت برای صادرات نیز براساس مزیت ها صورت گیرد.



معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: برای تحقق اهداف چشم انداز بایستی هدف ما حضور پر رنگ تر در بازارهای جهانی باشد.



وی کنار گذاشتن بازار سنتی، تشکیل اتحادیه ها، گسترش فرهنگ مشتری مداری، تنوع در تولیدات براساس صادرات، فراهم کردن زمینه های مناسب برای تقویت زیرساختهای استان و گسترش سرمایه گذاری های صادراتی، کاهش تصدی گری دولت و جلب مشارکت بخش خصوصی، گسترش شبکه ریلی و افزایش سطح ارتباطات را در تقویت صادرات موثر دانست.

این مسئول بیان کرد: فضای رقابتی در جهان دائم در حال تغییر است و در افق 20 ساله باید بتوانیم گامهای اساسی در ایجاد بستر توسعه صادرات شکل گیرد به طوری که در زمره پنج کشور شاخص جهان قرار گیریم.



نادری افزود: باید سعی شود تا صادر کنندگان نمونه را به قهرمانان ملی تبدیل کنیم.



این مسئول تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی مانند سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه باید در مسیر رسیدن به چشم انداز توسعه حرکت کنند تا اهداف تعیین شده محقق شود.