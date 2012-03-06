ارسال 100 مقاله به همایش قرآن پژوهی و طب در گلستان

رضا زارعی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش قرآن پژوهی و طب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:16مقاله نیز برای ارائه در این همایش انتخاب شده است وطی امروز ارائه می شود.

وی اضافه کرد: این همایش با هدف بیان راهکارهای طبی قرآن و حدیث که راهکارهایی که مربوط به درمان جسم وروان است در حال برگزاری است.

وی ادامه داد:این همایش در گرگان به دلیل تداخل زمانی با سایر استان ها با 40روز تاخیر برگزار شده است.

زارعی اظهارداشت:در این همایش از استان های یزد، اهواز، مازندران، خراسان رضوی، قم نیز مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.

دبیر علمی همایش قرآن پژوهشی وطب در ادامه گفت:پرشکی از منظرقرآن وحدیث ،جایگاه علوم پزشکی نوین در قرآن وحدیث ،نقش قرآن واحادیث در سلامت انسان وجامعه واخلاق وحقوق واداب پزشکی در قرآن وحدیث از دیگر محورهای این همایش بود.