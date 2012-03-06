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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

زارعی خبر داد:

ارسال 100 مقاله به همایش قرآن پژوهی و طب در گلستان

ارسال 100 مقاله به همایش قرآن پژوهی و طب در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر همایش قرآن پژوهی و طب در گلستان گفت: 100مقاله به همایش قرآن پژوهی ارسال که از این 100مقاله 28 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

رضا زارعی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش قرآن پژوهی و طب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:16مقاله نیز برای ارائه در این همایش انتخاب شده است وطی امروز ارائه می شود.

وی اضافه کرد: این همایش با هدف بیان راهکارهای طبی قرآن و حدیث که راهکارهایی که مربوط به درمان جسم وروان است در حال برگزاری است.

وی ادامه داد:این همایش در گرگان به دلیل تداخل زمانی با سایر استان ها با 40روز تاخیر برگزار شده است.

زارعی اظهارداشت:در این همایش از استان های یزد، اهواز، مازندران، خراسان رضوی، قم نیز مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.

دبیر علمی همایش قرآن پژوهشی وطب در ادامه گفت:پرشکی از منظرقرآن وحدیث ،جایگاه علوم پزشکی نوین در قرآن وحدیث ،نقش قرآن واحادیث در سلامت انسان وجامعه واخلاق وحقوق واداب پزشکی در قرآن وحدیث از دیگر محورهای این همایش بود.

کد مطلب 1553297

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