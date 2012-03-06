نخستین هم اندیشی رادیو و جامعه مداحان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که دوشنبه 15 اسفند در سالن اجتماعات معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، صوفی معاون صدا ضمن تبریک پیروزی بزرگ ملت ایران در حماسه حضور و انتخابات 12 اسفند و حضور پررنگ و مؤثر رسانه رادیو در بازتاب این رویداد بزرگ ملی یادآور شد: اساس و بنیان انقلاب اسلامی ما با تأسی به شیوه سیدالشهدا(ع) و عدالت­خواهی شکل گرفت و شما مداحان که آیینة تمام نمای معنویت، شور و شعور هستید، نقش مهمی در انتقال این جریان عظیم فرهنگی دارید.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود یادآور شد: بخش عظیمی از آموزه­های مذهبی ما از دوران کودکی با نوحه­ خوانی مداحان شکل گرفته و همواره در طول تاریخ مداحان نقش مهمی در انتقال آموزه­های شیعی داشته­‌اند.

صوفی از تخصیص فرکانس مستقلی برای اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا خبر داد و افزود این اداره کل در راستای تولید، تأمین و شناسایی مداحی‌ ها و نغمات آیینی در سراسر کشور تأسیس شده است و امیدواریم به تهیه آثار فاخری که مربوط به فرهنگ بومی و دینی ماست نایل شویم.

وی اظهار امیدواری کرد این هم­ اندیشی هر سال یکبار برگزار شود و با تشکیل دبیرخانة مرکزی در این اداره کل بانک اطلاعات مداحان کشور تکمیل و به بهره ­برداری برسد.

آهی رئیس جامعه مداحان نیز در سخنانی ضمن قدردانی و تشکر از معاونت صدا برای برگزاری این نشست یادآور شد: صدا و سیما نباید فقط محدود به تعداد خاصی از مداحان باشد. چه بسیار مداحانی که شایستگی حضور در رسانة ملی را دارند مغفول مانده‌اند.

وی از معاونت صدا خواستار تبیین جایگاه مداحی در رسانة رادیو شد و افزود: به نظر می­رسد تشکیل یک کارگروه متشکل از مداحان با سابقه و کاربلد که بر برنامه­ های مداحی صدا و سیما نظارت کند، نیاز است.

در پایان این نشست به تمام مداحان از سوی معاونت صدا لوح سپاس اهداء شد و از آنها تجلیل به عمل آمد.