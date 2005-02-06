پايگاه اينترنتي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي افتتاح شد

مديريت راوبط عمومي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با اعلام اين خبر گفت : اين پايگاه پيش از اين به صورت آزمايشي قابل مشاهده بود و اطلاعات آن نيز روزآمد نبود اما هم اكنون سعي شده بنا به وضعيت موجود و ظرفيت هاي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي مطالب آن روز آمد شود.

وي در ادامه ذكر كرد : در اين پايگاه پيوندهاي : اخبار، درباره كتابخانه، موزه، مركز پژوهش، مركز اسناد، انتشارات، همايشها، چارت سازماني و ميز مرجع قابل مشاهده و استفاده است. همچنين بانكهاي اطلاعاتي و منابع الكترونيكي و راهنماي منابع اينترنتي در اين پايگاه موجود است.

مديريت راوبط عمومي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي در پايان اظهار داشت : ما در اين پايگاه پشنهاد سفارش كتاب و مجله به كتابخانه را مي پذيريم. يعني منابع مورد نياز مراجعه كنندگان كه در كتابخانه موجود نيست را مي توانند به ما براي خريد معرفي نمايند. اين سايت هم اكنون با آدرس http://www.majlislib.com/ قابل مشاهده است.