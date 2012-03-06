مسابقات انتخابی تیم ملی جودو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با قضاوت داوران رسمی و در حضور محمدعلی رستگار و آرش میراسماعیلی، سرپرست و نایب رئیس فدراسیون جودو و جمعی از مربیان در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در پایان آن مقرر شد کمیته فنی با بررسی این مسابقات نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا را معرفی کند.

در جریان مسابقات انتخابی تیم ملی جودو در وزن 60- کیلوگرم ابتدا قاسم نوری‌زاده مقابل قنبر علی قنبر به پیروزی دست پیدا کرد. در مبارزه دوم نوری‌زاده مقابل محمد جوانی شکست خورد و در بازی آخر هم جوانی موفق شد از سد قنبرعلی قنبر عبور کند.

وحید بنا در وزن 66- کیلوگرم مقابل محسن غفار پیروز شد و مجتبی نیک بین نیز در وزن 90- کیلوگرم در دو مبارزه خود محمد جمالی و مسعود خرابات را شکست داد و جمالی برابر خرابات به برتری رسید. شاهین نصیرپور در وزن 100- کیلوگرم در پیکار با شیری به برتری رسید و در وزن 100+ کیلوگرم نیز امیر ملکی‌پور در پیکار با فرشاد پیری‌پور پیروز از میدان خارج شد.

تیم ملی جودوی کشورمان آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می‌شود. این رقابت‌ها به میزبانی ازبکستان و طی روزهای هشتم تا دهم آبان‌ماه برگزار خواهد شد.