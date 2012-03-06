موزه های کشور از بی تحرکی خارج شود

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم حجری ظهر سه شنبه در اولین همایش سراسری مسئولان موزه های کشور افزود: بحث سکون و بی تحرکی موزه ها از جمله چالشهای امروز است که باید با برنامه ریزیهای دقیق نسبت به رفع اقدام کرد.

وی با بیان اینکه موزه ها متناسب با نیازهای روز هماهنگ باشند، یادآور شد: اشیاء تاریخی در پویایی موزه ها تاثیر فراوان دارند زیرا این اشیاء حاوی اطلاعات ارزشمندی برای نسل امروز و آینده است.

مدیر کل موزه های کشور تصریح کرد: موزه ها از محلی برای ارائه و تماشای اشیاء باید به محلی برای تحقیق و پژوهش تبدیل شود.

حجری ادامه داد: در حال حاضر دو پدیده مهم ساختمان و اشیاء و در کنار آن دو مفهوم مهم محتوا و فضا در بحث موزه ها نقش آفرینی می کنند که در حال حاضر به هیچ عنوان وضعیت محتوایی موزه رضایتمند نیست.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که طراحی موزه الگویی از محتوای فرهنگی منطفه است به همین دلیل باید به طراحی های موزه ها توجه ای خاص شود.

مدیر کل موزه های کشور افزود: تناسب طراحی و محتوا باید در موزه ها حفظ شود که در این میان معماری مناسب مد نظر است و از ظرفی باید توجه کرد که مباحث فرهنگی هر منطقه در معماری موزه تاثیر گذار باشد.