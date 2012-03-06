سعید اسدی درباره نحوه حمایت در نظر گرفته شده از نمایش "ویتسک، داستان ناتمام" و در پاسخ به ادعای اداره‌کل هنرهای نمایشی مبنی‌بر اینکه تمامی توافقات بین گروه و مدیریت تالار مولوی بوده به خبرنگار مهر گفت: طبق روال همیشه نامه‌ای از شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی برای تالار مولوی ارسال شد که در آن خواسته شده بود بر اساس توافقات صورت گرفته نمایش‌های متقاضی اجرا در تالار مولوی را به شورا معرفی کنیم.



وی ادامه داد: ما بر همین اساس نمایش‌هایی را که توسط شورای تالار مولوی تأیید شده بودند را به شورای نظارت معرفی کردیم. اثر آقای ناصر حسینی‌مهر هم طبق همین روال به شورا ارائه شد و مجوز اجرا را دریافت کرد. متأسفانه تا موعد اجرا هیچ پاسخی در خصوص حمایت از این نمایش داده نشد. این در حالی است که نمایش "ویتسک، داستان ناتمام" جزو فعالیت‌های حرفه‌ای تالار مولوی به حساب می‌آمد.



اسدی با اشاره به چندین بار گفتگو با محمد دشت‌گلی سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره حمایت اداره‌کل از اجرای نمایش "ویتسک، داستان ناتمام" یادآور شد: در این گفتگوها آقای دشت‌گلی قول مساعد دادند که علاوه‌بر حمایت از نمایش مذکور از نمایش‌های دانشجویی نیز حمایت‌هایی را داشته باشند. در زمان آقای مسافرآستانه نیز به صورت شفاهی درباره تعاملات اداره‌کل هنرهای نمایشی با تالار مولوی صحبت‌هایی کرده بودیم. در زمان آقای دشت‌گلی هم قرار شد همین مساعدت درباره نمایش "ویتسک، داستان ناتمام" و تالار مولوی وجود داشته باشد.



وی ادامه داد: آقای حسینی‌مهر با پیگیری‌های خود و ما به شورایی رفت و برآورد اولیه را گرفت. وقتی استاد جعفر والی و استاد خسرو حکیم‌رابط در این نمایش بودند باید حرمت‌شان حفظ می‌شد و وقتی من متوجه شدم برآورد اولیه نمایش در شورای مذکور صورت گرفته بسیار خوشحال شدم. ولی حالا شنیدم که شورای حمایت از این نمایش حمایت نمی‌کند و اداره‌کل هنرهای نمایشی اعلام کرده که تمامی توافقات تنها میان گروه و تالار مولوی بوده است.



مدیر تالار مولوی با تکذیب ادعای اداره‌کل هنرهای نمایشی تأکید کرد: سال گذشته اداره‌کل هنرهای نمایشی اعلام کرد که از این پس شوراهای شکل گرفته در سالن‌های نمایشی در خصوص آثاری که قصد اجرا دارند،‌ تصمیم گیری کنند اما روندی که به تازگی در پیش گرفته شده حاکی از نقض تصمیم‌گیری سالن‌های نمایشی است و گویا قرار است روند وارونه باشد. تمامی اسناد نامه‌ نگاری‌های تالار مولوی با اداره‌کل هنرهای نمایشی در خصوص حمایت اداره‌کل از نمایش "ویتسک‌، داستان ناتمام" موجود و قابل دسترسی است.