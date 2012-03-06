تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی با دانشگاه ها منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پلیه ور ظهرسه شنبه در نشست با مسئولان دانشگاه های استان گفت: این تفاهم نامه به منظور بهره گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی و تجهیزاتی در راستای ایجاد ارتباط موثر و ارائه راه حل های مناسب علمی و کاربردی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و صاحبان ایده منعقد می گردد.

وی افزود: در این تفاهم نامه همکاری، برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های فعالیت مشترک پارک و دانشگاه، استفاده طرفین از امکانات و پتانسیل های علمی، آزمایشگاهی و سازمانی موجود، ایجاد زمینه لازم جهت تجاری سازی طرح های تحقیقاتی مستعد دانشگاه، پیگیری پارک در خصوص جلب نظر صنایع و دستگاه های اجرایی جهت حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان و موضوعات مختلف دیگری مورد توافق قرار می گیرد.

پیله وراظهار داشت: پارک علم و فناوری خراسان شمالی از ابتدای سال 1390 به منظور ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت توسعه علمی و فناوری تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است.

پیله ور گفت: خرید، تجهیز و آماده سازی ساختمان پارک و جذب نیرو، در اختیار گرفتن 70 هکتار زمین در سایت آموزشی بجنورد جهت انجام پروژه های عمرانی پارک، پیگیری اختصاص ردیف بودجه مستقل برای سال 1391 از جمله فعالیت های این مرکز در یازده ماهه نخست سال 90 بوده است.

وی ادامه داد: در سال 91 برنامه هایی برای شروع پروژه های عمرانی پارک و مرکز رشد در خراسان شمالی، امکان سنجی و تدوین برنامه کاری و ایجاد مراکز رشد اقماری، ایجاد پارک علمی کودک و نوجوان و فراهم نمودن زمینه ارتباط با کشورهای هم جوار، در راستای بازاریابی محصولات شرکت های دانش بنیان در دست اقدام است.

رییس مرکز پارک علم علم و فناوری خراسان شمالی گفت: پارک علم و فناوری خراسان شمالی بر پایه چشم‌انداز راهبردی افزایش کارآفرینی و توسعه استان، افزایش توانمندی نخبگان استان در خلق ایده ها و صنعتی کردن آن، افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع استان و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت حمایت از ایده های نو و فناورانه فعالیت می کند.