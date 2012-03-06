ایران قصد قطع صادرات نفت به اروپا را ندارد/ ترسی از اینترنت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی‌ صفاری نطنزی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا در مصاحبه با شبکه یک ملی‌ تلویزیون اسپانیا گفت که ایران هیچ وقت اولین گام در قطع و منع فروش نفت به هیچ کشوری را بر نمی دارد .

صفاری خاطرنشان کرد که ایران روابط تاریخی خوبی‌ با اتحادیه اروپا و اسپانیا دارد و هرگز قصد قطع نفت به اروپا را ندارد و هر چند که ابتکار تحریم از سوی اروپا آغاز شده ، ایران به رغم تصمیم اشتباه اتحادیه اروپا و همچنین به دلیل سرمای زمستانی و مسایل انسانی‌ ، هنوز نفت را قطع نکرده و به تامین نفت اروپا ادامه خواهد داد .

وی تصریح کرد :ایران علاقه مند است که نفت خود را بفروشد و هیچ مشکلی‌ هم ندارد و در واقع دولتهای اتحادیه اروپا و مردم اروپایی هستند که باید هزینه این تصمیمات اشتباه را پرداخت کنند و حتی می‌ توانیم بگوییم که اگر اتحادیه اروپا هم نفت را از ما نخرد ، ایران باز هم در آمد نفتی‌ خواهد داشت.

سفیر ایران در اسپانیا افزود: ما نمی خواهیم که دوستان اروپایی ما مشکلی‌ داشته باشند ، ما به فروش نفت ادامه خواهیم داد و مشتاقیم که شرکت های نفتی‌ نیز بگویند که در چه وضعیتی بسر می‌ برند تا ما بدانیم چه کسانی‌ مشتری ما هستند.

صفاری در پاسخ به سوال مجری در مورد مذاکره با مقامات اسپانیا در ارتباط با این موضوع افزود :ما متاسفانه صحبت های مستقیمی‌ با مقامات اسپانیایی نداشتیم اما علاقمند هستیم که جلساتی با این مقامات داشته باشیم و در این مورد به بحث و گفت و گو بنشینیم.

وی خاطرنشان کرد که با شرکت های نفتی‌ اسپانیا که از ایران نفت می‌ خرند صحبت داشته و آنها علاقمند می‌ باشند که به خرید نفت ادامه دهند زیرا ایران تامین کننده های نفتی‌ خوبی‌ برای اسپانیا است .

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید در این رابطه که آیا محدودیتی برای فروش نفت ایران به اسپانیا وجود دارد و تا چه زمانی‌ اسپانیا می‌ تواند از ایران نفت خریداری کند گفت :هیچ محدودیتی وجود ندارد اما در هر حال ، ایران از مشتریان خود خواسته است که وضعیت خود را اعلام کنند .

صفاری در قسمت دیگری از مصاحبه در این رابطه که ایران در زمینه انرژی اتمی‌ در چشم طوفان یا گردباد قرار دارد و چرا به رغم گفتن اینکه اهداف آنها صلح آمیز است اجازه بازرسی ها را نمی‌ دهند افزود :البته ما این را نمی‌ گوییم اما خانم کلینتون برای نخستین بار اعلام کرد که ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست.

وی افزود : در این مورد ۱۶ موسسه اطلاعاتی‌ آمریکا نیز اخیرا گفتند که ایران به دنبال ساخت سلاح های اتمی‌ نیست و ما این مورد را از ۱۰ سال پیش همچنان تکرار می‌ کنیم اما بر اساس منافع و موضع گیری های کشورهای غربی ، تبلیغات سیاسی بسیاری وجود دارد .

سفیر ایران تصریح کرد :ما همیشه گفته ایم که در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های اتمی‌ ، استفاده ما از انرژی هسته ای صلح آمیز بوده و همه تأسیسات اتمی‌ ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی‌ قرار دارد .

سفیر کشورمان در رابطه با گزارش سازمان انرژی اتمی‌ مبنی بر اینکه به آنها اجازه داده نشده که تاسیسات اتمی‌ و نظامی پارچین را بازرسی کنند افزود :ما ارتباط نزدیکی‌ با آژانس داریم و هنگامی که خاویر سولانا رابط آژانس انرژی اتمی با ایران بود ، ایران با وی به یک مدالیته رسید که بر اساس آن ، ما به همه سوالات آژانس پاسخ گفتیم و آژانس نیز پاسخ های ایران را با شواهد خود تایید کرد.

صفاری افزود :پس از آن آمریکا بازی خود را آغاز کرد و تقاضاهای دیگری به آژانس ارائه داد ولی‌ این خواسته ها دور از هر گونه استدلال بوده و تنها ادعا و اظهار نظر بودند و پس از تغییر دبیر کل آژانس و روی کار آمدن آمانو، با کمک آمریکا بار دیگر شروع به انتشار ادعا ها کردند .

وی گفت : برغم اینکه هنوز منتظر اصل مدارک گزارشات آژانس هستیم اما همچنان با آنها همکاری و مذاکره داریم و در مورد تأسیسات پارچین، بازرسان دو بار از این تأسیسات در گذشته دیدن کردند.

سفیر ایران در قسمت دیگری از مصاحبه در این مورد که آیا ایران سناریو جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل خواهد بود معتقد شد که چنین تصوری نمی‌ کند زیرا آمریکا دو حمله تحمیلی به کشور های مجاور ایران داشته و هزینه های فراوان مادی و انسانی‌ پرداخت کرده و دستاوردی نیز نداشته است .وی تاکید نمود :ایران با افغانستان و عراق تفاوت دارد و مگر اینکه آمریکا قصد خودکشی‌ داشته باشد ، تصور نمی‌ کنیم که سیاستمداران عاقل به چنین اقدامی تن دهند .

صفاری افزود :ایران با این تهدیدها و جنگهای روانی‌ ، موضع خود را تغییر نخواهد داد و ما چیزی که می‌ خواهیم ، حق قانونی خودمان در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های اتمی‌ و آژانس بین المللی انرژی اتمی است و چیز دیگری نمی‌ خواهیم .

سفیر ایران در پاسخ به اینکه اظهارات احمدی نژاد در مورد اسرائیل هیچ کمکی‌ به تفاهم با آمریکا و اسرائیل نمی‌ کند، گفت: موضع ایران شفاف است و ما قصد جنگ نداریم زیرا یک جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که از سوی غرب و با پول کشورهای عربی‌ حمایت می‌ شد و ما با این تجربیات ، قصد جنگ نداریم زیرا میدانیم که جنگ به معنی کشتار و زیان است .

صفاری افزود :ملت ایران ، ملتی صلح دوست است اما این بدین معنی‌ نیست که اگر کشوری به ما حمله کند دست به سینه ایستاده و کاری نکنیم زیرا ما در این رابطه از مرزهای قانونی‌ و منافع خود با قاطعیت دفاع خواهیم کرد.

سفیر ایران در پاسخ به این سؤال که در رابطه با انتخابات پارلمانی ، سازمان عفو بین الملل در گزارش خود خبر های بدی در مورد سرکوب و تعقیب روزنامه نگاران ، وکلا و فعالان داده اظهار داشت :وقتی‌ که ما یک حادثه مهم در کشور داریم ، متاسفانه برخی‌ از کشورهایی‌ که با ما رابطه خوبی‌ ندارند ، محیط و جو کشورمان را تاریک و سیاه جلوه می‌ دهند .

وی در پاسخ در این مورد که فعالان معتقدند که ایران از اینترنت می‌ ترسد و آن را قطع و منع می‌ کند ، این فکر را رد کرد و گفت :اگر شما موضوع اینترنت در ایران را مطالعه کنید خواهید دید که ایران بیشترین تعدادکاربر اینترنتی در بین کشورهای منطقه را دارد و اگر ترس داشتیم شرایط اینگونه نبود.