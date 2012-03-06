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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

کارگاه آموزشی مالکان مجتمع های بین راهی گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی و توجیهی یک روزه ویژه مالکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان گلستان برگزارش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی ظهر سه شنبه در محل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و با همکاری و مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان برگزار شد.

مهدی میقانی مدیر کل حمل و پایانه های گلستان در حاشیه این کارگاه گفت: با توجه به اهمیت موضوع توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در سطح جاده ها و اثر مثبت آن در کاهش تصادفات استان  و همچنین جهت ارتقاء سطح آگاهی مالکین مجتمع های خدماتی رفاهی مرتبط با موضوع چگونگی دریافت تسهیلات ، آشنایی با روند أخذ موافقت اصولی و ... مقرر شد یک دوره آموزش کوتاه مدت توجیهی در محل سالن کنفرانس اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان برگزار شود.

وی بیان داشت: در این کارگاه آموزشی که نمایندگان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ، اداره کل میراث فرهنگی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و کلیه مالکین مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی حضور یافته بودند پیرامون موضوعات مختلف با هدف آگاهی بخشی و انتقال آخرین اطلاعات ، مفاهیم و قوانین مربوط به دستگاهها بحث شده و علاوه بر ارائه مطلب در قالب پاورپوینت ، بروشور ، کتاب و اقلام آموزشی به حاضرین کارگاه توزیع شد .
 

کد مطلب 1553309

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