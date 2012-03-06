مسدود بودن راه 80 روستای تکاب / 32 روستای سردشت بی بهره از برق و راه

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول عبدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه راه ارتباطی 80 روستا با مرکز شهرستان همچنان بسته است گفت: محور تکاب به زنجان در محور تخت سلیمان به دندی و تکاب به سقز در محور ایرانخواه نیز همچنان بسته است .

وی افزود: بر اثر بارش برف سنگین و کولاک شدید که طی سه روز گذشته در این شهرستان آغاز شده و بیشتر محورهای مواصلاتی را مسدود کرده بود با تلاش راهداران محور اصلی تکاب به بیجار و تکاب به شاهین دژ در گردنه مائین بلاغ هم بازگشایی شد .

دو محور مواصلاتی تکاب بازگشایی شد



رئیس اداره راه و ترابری تکاب با بیان اینکه مسیر تکاب - بیجار و تکاب - شاهین دژ، از صبح سه شنبه بازگشایی شده، اظهار داشت: این دو محور که از روز شنبه به علت بارش شدید بر ف و کولاک مسدود شده بود، با تلاش راهداران، بازگشایی شد.

عبدی از رانندگان خودروها خواست تا از تردد در این دو محور خودداری کنند، ادامه داد: در زمان حاضر 25 هزار نفر از ساکنان این روستاها در محاصره برف قرار داشته و تلاش برای بازگشایی تمام محورهای بین شهری و روستایی این شهرستان همچنان ادامه دارد.

عدم بهره مندی 32 روستای سردشت از راه دسترسی و برق



فرماندار سردشت با بیان اینکه 32 روستای منطقه آلان این شهرستان، بیش از دو روز است که نه راه دسترسی دارند و نه از نعمت برق برخوردار هستند، افزود: به دنبال بارش شدید و بی سابقه برف و کولاک، برق این روستاها قطع شده و به روستاها و راه های ارتباطی دیگر نیز دسترسی ندارند.

ذبیح الله کاظمی اظهار داشت: با تلاش راهداران، سه مسیر روستایی در سردشت شامل قاسم ره ش، ساوان و داود آباد بازگشایی شده و مسیرهای کیله و آلان نیز به زودی بازگشایی شده که منطقه آلان با داشتن دو هزار و 500نفر جمعیت در 25 کیلومتری سردشت واقع شده است.

وی میزان بارش برف در سردشت در 15سال اخیر بی سابقه بود، ادامه داد: میزان بارش برف در ارتفاعات این شهرستان، بین دو تا دو و نیم متر و حتی در ارتفاعات تا پنج متر نیز گزارش شده است.

برفروبی 2.6 میلیون متر مکعب در آذربایجان غربی



مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و کولاک در چند روز گذشته، بیش از دو میلیون و 600 هزار مترمکعب عملیات برفروبی به همت اکیپهای راهداری و با همکاری شرکتهای پیمانکاری در جاده های استان اجرا شده است.

علیرضا رحمان زاده از بازگشایی محور روستاهای آلوتان، کاولانه و علیمردان در شهرستان سردشت که به دنبال بارش سنگین برف و کولاک مسدود شده بود خبر داد و افزود: حجم عملیات برفروبی در جاده های سردشت طی روزهای گذشته به قدری زیاد بود که راهداران از امکانات و ظرفیت های بخش خصوصی برای بازگشایی محورها استفاده کردند.

وی ادامه داد: عملیات راهداری زمستانی در بخش باروق شهرستان میاندوآب نیز با بهره گیری از ماشین آلات سنگین بخش خصوصی در حال اجرا است.

رحمان زاده همچنین از برفروبی 107 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در شهرستان پیرانشهر خبر داد و گفت: عملیات برفروبی و نمک پاشی در 325 کیلومتر از راههای حوزه استحفاظی شهرستان بوکان طی روزهای اخیر اجرا شده است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه راه ارتباطی 25 روستای شهرستان بوکان به طول 100 کیلومتر در اولین ساعات بارش برف بازگشایی شد، ادامه داد: متوسط ارتفاع برف در جاده های شمال استان 20 سانتی متر بوده و گروه های راهداری در تمامی محورها فعالیت شبانه روزی داشته و تاکنون انسدادی در جاده های شمال استان گزارش نشده است.