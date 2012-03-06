قهرمانی السد قدرتمندی تیم سپاهان را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل النصر امارات اظهار داشت: همه می‌دانند که این مسابقه برای دو تیم بسیار سخت است زیرا تیم النصر بازیکنان قدرتمندی در ترکیب خود دارد اما سپاهان برای پیروزی به میدان می‌رود.

وی با بیان اینکه سپاهان در هفته‌های گذشته برای دیدار با النصر آماده شد، تصریح کرد:‌ تیم ما نیز شرایط خوبی دارد و برای بازی با النصر کاملا آماده است و کادر فنی تیم در اردوی ترکیه با آنالیز النصر، نقاط قوت و ضعف این تیم را به ما متذکر شدند.

کاپیتان تیم سپاهان با اشاره به فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا و حذف تلخ سپاهان در دیدار با السد به دلیل دو اخطاره بودن رحمان احمدی، تصریح کرد: ما در فصل گذشته دو بازی خیلی خوب برابر این تیم قطری انجام دادیم ولی با وجود اینکه هر دو بازی را بردیم به خاطر برخی اتفاقات حذف شدیم.

وی با بیان اینکه تیم السد مقابل سپاهان آنچنان عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت، تصریح کرد: باید بگویم که من پس از قهرمانی السد خیلی خوشحال شدم زیرا قهرمانی این تیم نشان داد کیفیت سپاهان چقدر بالا است زیرا تیمی به قهرمانی آسیا دست یافت که در دو بازی رفت و برگشت از سپاهان شکست خورده بود.