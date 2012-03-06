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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

نویدکیا:

قهرمانی السد قدرتمندی تیم سپاهان را نشان داد

قهرمانی السد قدرتمندی تیم سپاهان را نشان داد

اصفهان - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم فوتبال سپاهان گفت: قهرمانی السد در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا فصل گذشته نشان داد که سپاهان تیم قدرتمندی است و به همین دلیل از قهرمانی این تیم خیلی خوشحال شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل النصر امارات اظهار داشت: همه می‌دانند که این مسابقه برای دو تیم بسیار سخت است زیرا تیم النصر بازیکنان قدرتمندی در ترکیب خود دارد اما سپاهان برای پیروزی به میدان می‌رود.

وی با بیان اینکه سپاهان در هفته‌های گذشته برای دیدار با النصر آماده شد، تصریح کرد:‌ تیم ما نیز شرایط خوبی دارد و برای بازی با النصر کاملا آماده است و کادر فنی تیم در اردوی ترکیه با آنالیز النصر، نقاط قوت و ضعف این تیم را به ما متذکر شدند.

کاپیتان تیم سپاهان با اشاره به فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا و حذف تلخ سپاهان در دیدار با السد به دلیل دو اخطاره بودن رحمان احمدی، تصریح کرد: ما در فصل گذشته دو بازی خیلی خوب برابر این تیم قطری انجام دادیم ولی با وجود اینکه هر دو بازی را بردیم به خاطر برخی اتفاقات حذف شدیم.

وی با بیان اینکه تیم السد مقابل سپاهان آنچنان عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت، تصریح کرد: باید بگویم که من پس از قهرمانی السد خیلی خوشحال شدم زیرا قهرمانی این تیم نشان داد کیفیت سپاهان چقدر بالا است زیرا تیمی به قهرمانی آسیا دست یافت که در دو بازی رفت و برگشت از سپاهان شکست خورده بود.

کد مطلب 1553314

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