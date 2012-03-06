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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

زریسفی:

ذخیره میوه مورد نیاز ایام نوروز در کرمان/ نظارت بر قیمتها در بازار تشدید می شود

ذخیره میوه مورد نیاز ایام نوروز در کرمان/ نظارت بر قیمتها در بازار تشدید می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان گفت: پیش بینی های لازم برای تهیه میوه شب سال در کرمان انجام شده و میوه های مورد نیاز در سردخانه ها ذخیره سازی شده است.

مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تقاضای کالا توسط مردم در جامعه در ایام نوروز دچار سیر صعودی می شود و این تقاضا تقریبا 20 درصد بیشتر از سایر ایام سال است.

وی تصریح کرد: یکی از کالاهای مورد نیاز جامعه در این ایام انواع میوه است که در راستای کنترل مشکلات موجود در بازار سعی شده است با تدابیر لازم جلوی سوء استفاده دلالان گرفته شود.

وی با اشاره به ذخیره سازی میوه در استان کرمان گفت: تاکنون در استان هزار و 850 تن پرتغال از جنوب کرمان و 400 تن پرتغال از باغهای شمال کشور خریداری شده است و هم اکنون در انبارها در حال نگهداری است.

زریسفی ادامه داد: برنامه ریزی شده است که حداقل 80 درصد از نیاز بازار از این طریق تامین شود ضمن اینکه در زمینه ذخیره سازی سیب درختی نیز با مباشران هماهنگی لازم انجام شده است و این کالا نیز از باغهای آذربایجان غربی تامین می شود.

وی همچنین از نظارت کامل بر وضعیت بازار در کرمان خبر داد و گفت: اکیپهای ویژه در سطح شهر مستقر هستند و اجازه سوءاستفاده از افزایش تقاضا در بازار را نخواهیم داد.

کد مطلب 1553315

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