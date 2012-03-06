میوه پایان سال در خوزستان تامین شده است

امیرحسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمان بالابودن حجم تقاضا در بازار استان به ویژه در ایام پایان سال، باید نقش خود را به عنوان تنظیم کننده بازار ایفا کند. زمانی که تقاضا افزایش می یابد باید عرضه نیز بالا برود و وظیفه سازمان در چنین مواقعی برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا است.

وی افزود: یکی از وظایف سازمان در تنظیم بازار، تامین کالاهایی است که بیشترین سهم تقاضا را دارند. این اقدام از به هم خوردن وضعیت تعادل عرضه و تقاضا جلوگیری خواهد کرد. در ایام پایان سال بیشترین حجم تقاضا به سمت کالاهایی همچون میوه، برنج، شکر و مواد پروتئینی می رود.



نظری درخصوص توزیع و تامین مرغ در استان تصریح ‌کرد: با تدابیر و برنامه ریزیهای صورت گرفته ماه های گذشته در سازمان، بیش از چهار هزار تن مرغ منجمد برای پایان سال استان ذخیره سازی شده است که بخشی در سردخانه‌های استان و بخشی از مرغ به دلیل محدودیت در گنجایش سردخانه های استان در خارج استان نگهداری می شود.



وی اظهار کرد: مرغ با قیمت هر کیلو سه هزار و 100 تومان در شبکه های توزیع استان قرار گرفته که توزیع آن از 10 روز گذشته آغاز شده است. مرغ در 70 واحد ثابت که دارای پروانه کسب هستند در حال توزیع است و روزانه 70 تن مرغ منجمد در مرکز استان توزیع می شود که این موضوع از افزایش قیمت مرغ کشتار روز جلوگیری خواهد کرد.



نظری ادامه داد: مرغ وارد شده به استان محصول تولیدی داخل کشور است و کشتار مرغ و ذخیره سازی آن با نظارت نمایندگانی از دامپزشکی صورت گرفته است و نظارت بر نحوه کشتار و ذخیره سازی در سردخانه ها با حساسیت و جدیت بالایی همراه بوده است. باتوجه به شدت نظارت دامپزشکی و سازمان صنعت و معدن، مرغ منجمد از هر جهت قابل اعتماد است.



وی افزود: در حال حاضر قیمت قانونی هر کیلو مرغ کشتار روز چهار هزار تا چهار هزار و 50 تومان است و فروش مرغ کشتار روز بیش‌ از این قیمت، ممنوع است. همچنین باتوجه به عرضه روزانه 70 تن مرغ منجمد در اهواز، قیمت مرغ کشتار روز کاهش می یابد.



نظری درخصوص عرضه گوشت قرمز منجمد گفت: در مرحله اول 400 تن گوشت منجمد برزیلی به استان تخصیص یافته است که این محموله از بندرعباس در حال بارگیری است و از دو تا سه روز آینده به ویژه در غرفه های سیار استان توزیع می شود. گوشت منجمد با قیمت کیلویی 9 هزار و 300 تومان عرضه می شود و قیمت آن سه تا چهار هزار تومان با قیمت بازار آزاد اختلاف دارد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: همچنین در کنار مواد پروتئینی اقلام روغن و شکر با 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت بازار در غرفه های مواد پروتئینی توزیع می شود.



وی اظهار کرد: برای پایان سال همچنین پنج هزار تن میوه شامل سیب و پرتقال خریداری شده و در حال بارگیری است که بخشی از محموله های میوه بارگیری شده و در سردخانه کوثر اهواز در حال تخلیه و ذخیره سازی است.



نظری تصریح کرد: پرتقال از شمال و سیب از آذربایجان غربی تامین شده و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. سهمیه تامین میوه استان نسبت به سال گذشته یک هزار تن افزایش داشته است و در استان برای تامین میوه مشکلی وجود ندارد.



وی عنوان کرد: 35 غرفه سیار با همکاری شهرداری اهواز و 25 مکان ثابت از طریق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب برای توزیع میوه پیش بینی شده است که تعداد غرفه های میوه در مرکز استان به 60 غرفه می رسد. قیمت میوه ها تابع سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و قیمت آن یک روز قبل از زمان آغاز توزیع، اعلام خواهد شد. عرضه میوه از 20 تا 21 اسفندماه آغاز می شود و تا 15 فروردین ماه ادامه می یابد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه بخشی از سهمیه میوه نوروزی در اختیار بازارچه های تعاون روستایی قرار می گیرد، افزود: غرفه داران میوه می توانند میوه هایی به جز سیب و پرتقال را 15 تا 20 درصد کمتر از قیمت بازار عرضه کنند. اگر میوه های دیگر در این غرفه گران و یا بی‌کیفیت عرضه شوند با غرفه دار مربوطه برخورد خواهد شد.



نظری اظهار کرد: ساعت کاری غرفه‌های میوه از هشت صبح آغاز می شود و تا 11 شب ادامه دارد و فعالیت آنها در ساعتهای بعدی شب مانعی ندارد. همچنین ساعت کاری در غرفه‌های مواد پروتینی از هشت صبح آغاز می شود و تا 10 شب ادامه می یابد.