مردم کهگیلویه و بویراحمد 148 میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر سه شنبه در نشست هفته احسان و نیکوکاری افزود: این رقم در سال گذشته جهش بزرگی بود و باید تلاش و برنامه ریزی کرد تا کمکهای بیشتری در جشن احسان و نیکوکاری در 18 اسفند سال جاری جمع آوری شود.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: مشارکت مردم در جشن نیکوکاری در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و برای ارتقای مشارکت مردم در کمک به نیازمندان باید تلاش بیشتری کرد.
فرهادی عنوان کرد: با کمکهای مردمی می توان ریشه محرومیت را به تدریج خشکاند و چهره محرومیت را از این استان پاک کرد.
وی از همکاری آموزش و پرورش، صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج و فدراسیون ورزشهای همگانی قدردانی کرد و افزود: در جشن امسال رویکرد مدرسه محوری را در دستور کار قرار داده ایم و روز چهارشنبه همین هفته در برخی مدارس پایگاههایی برای جمع آوری کمکهای مردمی و دانشآموزان در نظر گرفته میشود.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد همکاری رسانهها در پوشش برنامههای این نهاد را بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: کمیته امداد، رسانهها به ویژه صدا و سیما را همکار امدادگر خود میداند که بدون کمک آنها نمیتواند در اهداف محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان موفق باشد.
وی یادآورشد: در هفته احسان و نیکوکاری 498 پایگاه ثابت و سیار آماده دریافت کمکهای مردمی است و امید است مردم نوع دوست این استان با مشارکت گسترده در این جشن بزرگ، موجب شادی و برطرف شدن نیاز دانشآموزان بی بضاعت شوند.
در این نشست همچنین مدیر کل صدا و سیمای استان اظهار داشت: کمیته امداد با وجود امدادگران مخلص و پرتلاش در راستای منویات امام راحل و مقام معظم رهبری گام برمی دارد.
مسلم رحیمی بیان داشت: ظرفیت رسانه استانی برای خدمت و اطلاع رسانی به محرومان در اختیار کمیته امداد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: در برنامههای زنده شبکه دنا، آیتمهایی به منظور تشویق و ترغیب مردم به حضور در جشن احسان و نیکوکاری در نظرگرفته شده است.
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