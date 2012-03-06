قرارداد با پیمانکاران بدون صلاحیت در بخش مسکن منعقد نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه 125 جلسه شورای کارگروه مسکن استان با حضور مسئولین مربوطه و فرمانداران شهرستانهای هرسین و جوانرود در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

حبیب الله چاغروندی گفت: حداکثر قیمت مسکن مهر در کشور متری 310 هزار تومان با در نظر گرفتن امکانات آن است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه تاکید کرد: پیمانکارانی که مطالبات دارند و ظرفیت و صلاحیت اداره پروژه های محوله را ندارند با آنها قرارداد نمی بندیم و پیمانکارانی که در حال انجام پروژه های محوله هستند و اشتیاق انجام کار را دارند مشروط بر مواردی می توانند کار را ادامه دهند در غیر این صورت تصویه حساب کرده و پیمانکار جدید کار را ادامه می دهند.

وی در ادامه از فرماندار هرسین خواست تا در خصوص پیشرفت مسکن مهر و مقاوم سازی مسکن روستایی و سهم آورده مسکن مهر توضیح دهند.

بهمن قربانی فرماندار هرسین در ادامه افزود: در این شهرستان ثبت نام برای مقام سازی مسکن روستائی 750 واحد از قبل ثبت نام و 171 مورد ثبت نام جدید داشته ایم.

قربانی گفت: در قسمت مقام سازی وساخت وساز در روستا مشکل نداشته ومحدودیتی در این زمینه نداریم.

وی تاکید کرد: بیشترین مشکل در بخش مسکن مهر 203 واحدی شهید بهشتی عمده مشکلات آن در بخش آورده می باشد این مشکل در بخش سهم آورده 50 درصد است.

فرماندارهرسین تصریح کرد: عمده مشکل شاید با اعضا و یا با تعاونی ها و یا ممانعت کاری و یا شاید در بخش سهم آورده و یا بی اعتمادی در سهم مشارکت از جمله مشکلات عمده است.

قربانی گفت: مشکل دیگر در پروژه 256 واحدی مسکن مهر بیستون است که 240 واجد شرایط ثبت نام کردند ولی عملا 30 نفر پای کار آمدند.

وی تاکید کرد: 2 پروژه 120 واحدی جدید داریم که عملا متقاضی ندارد و این از جمله مشکلات است.

قربانی گفت : سهم آورده پرداخت شده توسط متقاضی 5 میلیون بوده وباید از این میزان سهم آورده 8 میلیون تومان دیگر پرداخت شود.

وی در پایان افزود: روند کند پروژه به دلیل این مطلب شاید باشد که قرارداد سه جانبه تشکیل نشد و یا به دلیل اینکه شاید بانک مسکن، مهربان با این قضیه برخورد نکرده اگر تسهیلات به این پروژه ها نرسد این پروژه ها با روکود مواجه خواهد شد.

همچنین در ادامه چاغروندی از فرماندار شهرستان جوانرود خواست تا در خصوص سهم آورده و مقاوم سازی مسکن روستائی و روند رشد مسکن مهر این شهرستان توضیح دهد.

عظیمی فرماندار شهرستان جوانرود گفت: در بحث مقاوم سازی هیچ مشکلی نیست از سال 84 تا کنون 1230 واحد در روستاهای این شهرستان مقاوم سازی صورت گرفته است.

وی افزود: سهم آورده مسکن مهر هلانی و پروژه مسکن مولوی بالغ بر 10 میلیارد تومان بوده است.

عظیمی گفت: پروژه هلانی به طور منسجم به نتیجه نرسیده است با توجه به تلاشهای بسیاری که در این بخش صورت گرفت حتی پیمانکاران این پروژه چندین بار عوض شدند و با توجه به تعداد 1320 واحدی این پروژه باید هر چه زودتر چاره ای اندیشیده شود یا مدیریت آن از مسکن مهر خارج شود و یا چاره ای دیگر اندیشیده شود چون هر روز اعضا به فرمانداری مراجعه و ما باید پاسخگو باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به تلاشهای صورت گرفته و جلسات گوناگون مسکن مهر مولوی نیز روند کاری کندی دارد و عملا از جدول زمانبندی عقب هستیم و دلیل بر این نیست که روند کند باشد و چاره ای اندیشیده نشود .