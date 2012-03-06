موزه ها در جریان توسعه پایدار کشور نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر ظهر سه شنبه در اولین همایش سراسری مسئولین موزه های کشور افزود: تفکر و نگرش جدید در حوزه موزه های کشور باید ایجاد شود که با این نوع تفکر شاهد افزایش حضور موزه ها در صحنه های مختلاف اجتماعی کشور باشیم.

وی تصریح کرد: 212 موزه فعال میراثی و 126 موزه فعال در حوزه تخصصی به غیر از دیگر موزه های مربوط به سازمانها و یا ارگانهای مختلف کشور وجود دارد در حالیکه این تعداد موزه با گستره فرهنگی کشور همخوانی ندارد.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: بحث موزه و مدرسه از این رو مطرح شد که این مکان به محلی برای ارایه آموزشهای مختلف تبدیل شود زیرا اعتقاد بر این است که موزه محل تحقیق و پژوهش است.

علویان صدر یاداور شد: از جمله وظایف ما حفظ آثار و ساماندهی آنان است که در این خصوص جامعه متخصص در حوزه مرمت اشیاء گستره زیادی را به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که تغییر اشیاء باعث تغییر محتوا نخواهد شد زیرا تغییرات باید در فضایی پویا و فعال رقم زده شود.