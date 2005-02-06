به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، دومين نشست علمي گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني با موضوع «زمينه‌ها و امكان روان‌شناسي اسلامي» سيزدهم اسفندماه سال جاري با حضور دانش ‌پژوهان، دانش ‌آموختگان و پژوهشگران اين رشته برگزار مي شود.



علم ديني و اسلامي شدن علوم؛ امكان، قلمرو، محدوديت‌ها، روان‌شناسي اسلامي، امكان و زمينه‌هاي آن، نقد‌هاي موجود نسبت به علم ديني و ارزيابي آن، اصول موضوعه و مبناي نظري روان‌شناسي اسلامي، خلأها و محدوديت‌هاي روان‌شناسي معاصر، روش‌ شناسي روان‌شناسي اسلامي و نسبت بين دين و روان‌شناسي و مناسبات آن دو از جمله موضوعات اين نشست است.



علاقمندان مي‌توانند تا 25 بهمن‌ماه، مقالات خود را به دفتر گروه روان‌شناسي مؤسسه امام خميني ارسال كنند.