  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

تایید حکم قصاص قاتل مرد میانجی

تایید حکم قصاص قاتل مرد میانجی

حکم قصاص پسر جوان که در جریان یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده بود از سوی قضات دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید متهم است در تاریخ 5 اسفند سال 87 در یک نزاع خیابانی در خیابان کارگر شمالی مردجوانی به نام مهدی را به قتل رسانده است.

او پس از دستگیری در جریان تحقیقات با اعتراف به جرم خود گفت: روز حادثه با دوستانم در حال عبور از خیابان کارگر بودیم که در آنجا با چند نفر از اهالی بر سر اینکه صدای خنده ما بلند بود درگیر شدیم.
 
در حالیکه من چاقو و چوب در دستانم بود مقتول برای میانجیگری وارد درگیری شد. او دستی که در آن چوب داشتم را گرفت و من با دست دیگر یک ضربه چاقو به سینه اش وارد کردم.
 
متهم پس از محاکمه در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به قصاص نفس محکوم شد. سه نفر از افراد حاضر در این درگیری نیز هر کدام به سه سال زندان محکوم شدند.
 
با اعتراض متهمان پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان حکم مجازات 4 متهم پرونده را تایید کردند با تایید حکم اعدام پرونده برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.
 
کد مطلب 1553321

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها