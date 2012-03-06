تایید حکم قصاص قاتل مرد میانجی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید متهم است در تاریخ 5 اسفند سال 87 در یک نزاع خیابانی در خیابان کارگر شمالی مردجوانی به نام مهدی را به قتل رسانده است.

او پس از دستگیری در جریان تحقیقات با اعتراف به جرم خود گفت: روز حادثه با دوستانم در حال عبور از خیابان کارگر بودیم که در آنجا با چند نفر از اهالی بر سر اینکه صدای خنده ما بلند بود درگیر شدیم.



در حالیکه من چاقو و چوب در دستانم بود مقتول برای میانجیگری وارد درگیری شد. او دستی که در آن چوب داشتم را گرفت و من با دست دیگر یک ضربه چاقو به سینه اش وارد کردم.



متهم پس از محاکمه در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به قصاص نفس محکوم شد. سه نفر از افراد حاضر در این درگیری نیز هر کدام به سه سال زندان محکوم شدند.



با اعتراض متهمان پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان حکم مجازات 4 متهم پرونده را تایید کردند با تایید حکم اعدام پرونده برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.

