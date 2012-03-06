نیروی ماهر مورد نیاز صنعت در خوزستان تامین می شوند

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات سطح بالا موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و در راستای استفاده بهینه از این امکانات و پاسخگویی به نیاز جوانان سبب شد به سمت آموزشهای علمی کاربردی حرکت کرده و با آموزشهای عالی فنی جوانان منطقه مطابق نیاز بازار کار و صنعت تربیت کنیم.

قلاوند ادامه داد: در حال حاضر دو مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای دزفول و اهواز در رشته های اشین افزار، مکانیک، جوشکاری، برق الکترونیک ابزار دقیق، تعمیرات مکانیکی با 160 دانشجو در حال ارائه آموزشهای مهارتی در سطح عالی هستند.



وی در مورد ظرفیت پذیرش مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای امام علی (ع) گفت: این مرکز ظرفیت پذیرش 700 دانشجو را دارد که در حال حاضر 100 دانشجو در سه رشته کاردانی جوشکاری، برق و الکترونیک و تعمیرات مکانیکی پذیرش کرده است.



قلاوند اظهار امیدواری کرد: در سال آینده 75 دانشجو در رشته های جدیدی همچون حسابداری و مدیریت در این مرکز فنی وحرفه ای زیر پوشش قرار گیرند.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اظهار کرد: در راستای اجرای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماموریتهای سازمان ملی مهارت و فناوری در خصوص ایجاد نظام جامع آموزش مهارت، دو مرکز علمی و کاربردی فنی وحرفه ای در استان خوزستان راه اندازی شده است.



وی تصریح کرد: ارتقای مهارت جوانان منطقه و ارتباط آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار و در نهایت فراهم کردن زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهداف این مراکز است.



قلاوند گفت: این مرکز دارای امکانات بسیاری از قبیل کتابخانه، سالن ورزشی، مهمانسرا اساتید، سایت رایانه، نمازخانه، فضای سبز و غذاخواری هستند.



مدیرکل فنی و حرفه ای تصریح کرد: نظر به کمبود نیروی متخصص در رشته های مدیریت و حسابداری در استان و با توجه به پتانسیل موجود در سال آینده رشته های جدیدی مانند حسابداری، مدیریت ترکیبی از رشته های سخت و نرم افزار در مقاطع کاردانی آموزشی و به دنبال اخذ مجوز در رشته های کارشناسی و بالاتر خواهیم کرد.



وی گفت: توسعه مراکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای در دیگر شهرستانهای ازاهداف دیگر فنی وحرفه ای خوزستان به شمار می روند تا به آرامی به سمت آموزشهای عالی حرکت کنیم.