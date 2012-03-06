شهرداری کرج نمره قبولی گرفت/ لزوم تعامل شهرداری و شورا

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقاد شورایی ها از شهردار کرج اظهار داشت: تا کنون توسط شهرداری کرج اقدامات بسیاری خوبی صورت گرفته که نمی توان این اقدامات را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: شورا اگر مسئله خاصی ندارد بهتر است با تعامل امور را به پیش ببرد و بی شک تعامل مدیریت شهری می تواند اثرات خوبی برای شهروندان و شهر به همراه داشته باشد.

فرهادی با اشاره به اینکه شهرداری کرج نمره قبولی گرفته، از انجام اقدامات عمرانی ارزنده ای خبر داد که چهره شهر را دگرگون کرده و رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه کرج از عقب ماندگیهای فراوانی رنج می برد این موضوع را ناشی از ضعف زیرساختهای این شهر برشمرد و گفت: این مشکلات به یکباره حل نمی شود.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه زیباسازی شهری، مبلمان شهری، جمع آوری آبهای سطحی، گذر و گذرگاهها، ساخت و ساز، کمیسیون ماده 100، فضای سبز و ....کرج با ایده ها فاصله دارد، اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری در یک سال گذشته را قابل قبول برشمرد و گفت: با تلاش مجموعه مدیریت شهری کرج به سمت عمران و آبادانی می رود.

وی گفت: تا به امروز شورای شهر و شهرداری کرج تعامل خوبی داشته اند و امید می رود در صورت بروز برخی اختلافات که طبیعت کار شورایی و انجام مشترک امور میان شورا و شهرداری است، مشکلات به آرامی رفع شده و مصلحت شهر و مردم به مصلحت فردی رجحان داده شود.

فرهادی همکاری شهرداری کرج در برگزاری انتخابات باشکوه در کرج را حاصل نگاه شهردار به این رویداد مهم ملی خواند و از تلاشهای شهرداری کرج قدردانی کرد.

استاندار البرز تاکید کرد: شهرداری و شورا تنها در صورت تعامل سازنده با یکدیگر می توانند در مسیر آبادانی کرج و کسب رضایت شهروندان قدم بردارند.