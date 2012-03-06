هزار دانش آموز به سینما رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اکران "سینما مدرسه" از دهم بهمن ماه سال جاری در تهران و استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، همدان، گیلان و اصفهان آغاز شد و تا دهم اسفندماه 80 هزار دانش آموز در 45 سینما فیلم "مامان بهروز منو زد" ساخته عباس مرادیان را دیدند.

همچنین با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با 22 استان کشور، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال تحصیلی 91-1390 آمار دانش‌آموزان مخاطب سینمای کشور به مرز 200 هزار نفر برسد که قابل قیاس با طرح‌های مشابه نیست.

فیلم سینمایی "پاریس تا پاریس" ساخته محمدحسین لطیفی دیگر فیلمی است که در قالب این طرح اکران شده و تاکنون یک هزار مخاطب دانش آموز داشته است.

طرح اکران "سینما مدرسه" با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و سازمان آموزش و پرورش در سینماهای کشور در حال اجراست.