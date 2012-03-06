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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

نمایشگاه های رسانه های دیجیتال در راستای تحقق عدالت فرهنگی است

نمایشگاه های رسانه های دیجیتال در راستای تحقق عدالت فرهنگی است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون امور رسانه های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد اسلامی گفت: برگزاری نمایشگاه های رسانه های دیجیتال در راستای عدالت فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق افراسیابی ظهر سه شنبه در نمایشگاه رسانه های دیجیتال در ایلام اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های فرهنگ دیجیتال در کشور فرصتی مناسب برای تحقق اصل عدالت فرهنگی و دسترسی اقشار مختلف به رسانه های دیجیتال و و بومی ساخت  کشور است.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه ها علاوه بر ارائه دستگاه های دیجیتال، ابزارهای رسانه ای، تلفن همراه و آثار فاخر رسانه ای و فرهنگی به فروش می رسد.

این مسئول بیان داشت: به منظور ارائه خدمات به مردم کشور دستگا دایجیتال عرضه شده در این نمایشگاه با 50 درصد تخفیف به فروش می رسد.

افراسیابی عنوان کرد: در کشور 28 نمایشگاه فرهنگ دیجیتال پیش بینی شده است که این نمایشگاه در مراکز استانهای کشور تا پایان سال 91 افتتاح می شود.

وی یادآور شد: نمایشگاه های فرهنگ دیجیتال بازار توزیع رسمی برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نهادینه شده اینترنت و فرهنگ رسانه ای در کشور است.

کد مطلب 1553333

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