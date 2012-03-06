تعامل با رسانه ها ؛ وظیفه روابط عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد سلیقه ای برخی روابط عمومی های گلستان نشان دهنده آنست که درک درستی از مسئولیت خطیر روابط عمومی حاصل نشده و این امر تعامل مطلوب بین بخشی را دچار خدشه کرده است.

برخی از مسئولان روابط عمومیهای گلستان به قول معروف دلشان نازکتر از گل بوده و با کمترین نقد اصحاب رسانه موضع گیری می کنند و برخی نیز این موضع گیریها را با دعوت نکردن از رسانه منقد رد جلسات خبری بروز می دهند.

از جمله این روابط عمومیها، روابط هلال احمر گلستان است که رویکرد صادقانه و منصفانه مهر در حوزه اطلاع رسانی بویژه اخبار مربوط به این دستگاه چندان به مذاقش خوش نیامده است.

تعامل نامناسب و برخورد سلیقه ای روابط عمومی هلال احمر تا به آنجا کشیده شد که مدیر روابط عمومی این دستگاه با بیان اینکه شاید دوست نداشته باشم، مهر در جلسات خبری این سازمان حضور داشته باشد، از دعوت این رسانه در نشست مطبوعاتی خودداری کرده است.

متاسفانه برخی مدیران، حوزه روابط عمومی را با ملک شخصی اشتباه گرفته اند و تعامل مطلوب با بخشهای مختلف را فدای وظیفه خطیرشان کرده اند.

رامتین مسئول روابط عمومی هلال احمر گلستان در پیگیری خبرنگار مهر با بیان اینکه شما یک تعریف از ما نیز کنید و مدام به نقد می پردازید، عنوان کرد: شاید دوست نداشته باشیم که در جلسات ما حضور داشته باشید.

در آخر برای اینکه دل نازکتر از گل این مدیر ارجمند را نشکنیم به تمجید از وی و عملکرد دستگاه متبوعشان می پردازیم و می گوییم دست مریزد بخاطر عملکردتان.

این نوع تعامل درحالی است که بسیاری از روابط عمومیهای استان گلستان همواره تعامل شایسته ای با رسانه ها داشته اند و نگاه درست و منطقی نسبت به نقدهای سازنده رسانه داشته اند.