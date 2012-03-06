پرداخت 30 تا 75 هزار تومان به مددجویان/ افزایش مستمری منوط به نظر دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری در نشست خبری خود به مناسبت سی امین سالگرد تأسیس کمیته امداد پیش از ظهر سه شنبه در سالن کنفرانس غدیر برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: این حضور پرشور و پرنشاط مردم نشانه آگاهی و ارادت مردم به رهبری جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: باید این حضور را شکرگزار باشیم و مسئولان در بخش‌های مختلف باید تلاش کنند به مردم خدمات مختلفی را ارائه کنند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد با اشاره به تأسیس کمیته امداد در سال 1357 افزود: حضرت امام خمینی پس از 22 روز از پیروزی انقلاب اسلامی دستور به تأسیس کمیته امداد امام خمینی جهت حمایت از نیازمندان دادند که این اقدام پرخیر و پربرکت تا به امروز نیز ادامه داشته است.

انواری کمیته امداد را یک سازمان رسمی عنوان کرد و افزود: در سه دهه گذشته مجموعه امداد خدمات مختلفی را به جامعه هدف خود ارائه کرده است و در واقع با ارائه خدمات خود بسیار کارگشا و اثرگذار در جامعه بوده است.

سرپرست کمیته امداد بیان داشت: امداد توانسته است اعتماد مردم را در کشور جلب کند به طوری که حضور و مشارکت مردم در ارائه کمک‌ها به نیازمندان هر ساله افزایش می‌یابد و حضور مردم در تغییر زندگی نیازمندان اثرگذار بوده است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران که سرانجام تشخیص نهایی پرداخت عیدی به مددجویان چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: امروز بعد از ظهر جلسه‌ای در این خصوص خواهم داشت ضمن اینکه کمیته امداد موافق پرداخت عیدی به مددجویان است.

انواری در خصوص اعتبارات عیدی به مددجویان گفت: برای پرداخت به این افراد نیازمند به اعتبار 80 تا 100 میلیارد تومانی هستیم که چنانچه این اعتبار تأمین شود این عیدی به این افراد پرداخت می‌شود.

سرپرست کمیته امداد گفت:در حال حاضر کمیته امداد با کسری بودجه روبرو است به طوری که در حال حاضر بیش از 700 هزار دختر در آستانه ازدواج تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که سن برخی از آنها به 55 سال رسیده است ضمن اینکه کمیته امداد برای تأمین جهیزیه دختران در آستانه ازدواج با کمبود اعتبارات روبرو است.

وی در خصوص بودجه سال آینده امداد گفت: با توجه به اینکه امسال بودجه امداد دو هزار و 300 میلیارد تومان بود پیشنهادی را در این بخش به دولت ارائه کرده‌ایم به طوری که اعتبارات کمیته امداد در سال آینده 18 درصد افزایش می‌یابد.

سرپرست کمیته امداد افزود: در حال حاضر کمیته امداد با کسری بودجه روبرو است به طوری که در حال حاضر بیش از 700 هزار دختر در آستانه ازدواج تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که سن برخی از آنها به 55 سال رسیده است ضمن اینکه کمیته امداد برای تأمین جهیزیه دختران در آستانه ازدواج با کمبود اعتبارات روبرو است.

انواری در پایان در خصوص در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که آیا داشتن همچین ساختمان (سوهانک) برای کمیته امداد لازم است، گفت: زمین این ساختمان به صورت اهدایی به کمیته امداد واگذار شد و مجموعه امداد در شهر تهران حدود 13 الی 14 ساختمان داشت که با فروش این ساختمان‌ها اقدام به ساخت ساختمان فعلی امداد در سوهانک کرده است ضمن اینکه با ساخت این ساختمان بسیاری از هزینه‌های امداد در بخش‌های مختلف از جمله برگزاری سمینارها، همایش‌ها کاهش یافت ضمن اینکه هیچ مددجویی برای دریافت خدمات نیاز به مراجعه به این مرکز ندارد و مددجویان تهرانی در تهران و مددجویان شهرستانی در شهرستان‌های خود به دفاتر مشخص مراجعه می‌کنند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری در کشور به یک جشن ملی تبدیل شده است اظهار داشت: این جشن هر ساله با کمک سازمان بسیج مستضعفین، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما و با همکاری کمیته امداد برگزار می‌شود.

انواری با اشاره به اینکه امسال جشن نیکوکاری در 3 روز متوالی در کشور برگزار می‌شود، گفت: در تاریخ‌های 17، 18 و 19 اسفند جشن نیکوکاری با حضور مردم در کشور برگزار خواهد شد به طوری که در 17 اسفند جشن نیکوکاری در مدارس و در روز 18 و 19 جشن نیکوکاری به ترتیب در پایگاه‌های کمیته امداد و در مسیر راهپیمایی‌های ورزشی و مصلاهای نماز جمعه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: با همکاری وزارت آموزش و پرورش یکصد هزار مدرسه در سراسر کشور در روز 17 اسفند آمادگی جمع‌آوری کمک‌های مردمی را دارند ضمن اینکه کمک‌های جمع‌آوری شده در مدارس، در همان مدرسه و در همان منطقه به دانش‌آموزان نیازمند داده خواهد شد.

انواری اضافه کرد: در سال جاری 15 هزار پایگاه آماده جمع‌آوری کمک‌های مردمی را در روز جشن نیکوکاری دارند به طوری که پیش‌بینی می‌شود امسال رشد قابل توجهی را در بخش جمع‌آوری کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری داشته باشیم ضمن اینکه در سال گذشته در جشن نیکوکاری 19 میلیارد تومان جمع‌آوری شد.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد تأکید کرد: چنانچه خانواده‌ها و مردم بتوانند کمک‌‌های نقدی در جشن نیکوکاری داشته باشند توزیع و پخش آن راحت‌تر خواهد بود ضمن اینکه خانواده‌ها سعی کنند کالاها و اقلام نو را در این جشن به نیازمندان و مددجویان هدیه کنند.

سرپرست کمیته امداد در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که آیا پرداخت یارانه نقدی تأثیری در کاهش تعداد مددجویان داشته است، گفت: یارانه‌ها برای ترمیم افزایش برخی اقلام در حوزه انرژی است و در واقع تأثیر مستقیمی را در کاهش تعداد مددجویان نداشته است.

انواری اضافه کرد: در دو دهک پایین جمعیتی که منابع مالی به آنها تزریق شد باید این منابع مدیریت می‌شد که متأسفانه برخی از این یارانه‌ها به سرپرست‌های خانواده‌هایی داده شد که کفایت و صلاحیت و حتی توان لازم را نداشتند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد ادامه داد: قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کمیته امداد پیشنهاداتی را برای مدیریت و پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌های تحت پوشش خود به دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه و وزارت رفاه سابق داد که متأسفانه با این پیشنهاد امداد موافقت نشد.

سرپرست کمیته امداد ادامه داد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کار بسیار مهم و خوبی است و در واقع برخی از مشکلات کشور را کاهش داد اما کمیته امداد همچنان آمادگی دارد که پرداخت یارانه نقدی به مددجویان را مدیریت کند چرا که برخی از خانواده‌ها توان مدیریت این یارانه را ندارند.

انواری در خصوص پرداخت مستمری به مددجویان اضافه کرد: ماهانه بین 30 تا 75 هزار تومان به خانواده‌های تحت پوشش و بر اساس تعداد آنها داده می‌شود ضمن اینکه علاوه بر پرداخت مستمری خانواده‌های تحت پوشش از خدماتی چون تسهیلات مسکن، اشتغال، وام‌های بلاعوض و تحصیل فرزندان استفاده می‌کنند.

وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا در سال آینده مستمری مددجویان افزایش خواهد یافت، گفت: افزایش مستمری بستگی به نظر دولت و مجلس دارد و چنانچه اعتبارات در این بخش افزایش یابد مجموعه امداد نیز آن را در اختیار خانواده‌های تحت پوشش قرار می‌دهد.

انواری بیان داشت: در حال حاضر 4 میلیون و 150 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند ضمن اینکه در سال جاری حدود 200 هزار نفر از چرخه حمایتی امداد خارج شده‌اند به طوری که بخشی از آنها خودکفا شده و بخش دیگر نیز در طرح پایش امداد از چرخه حمایتی خارج شده‌اند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد در خصوص اشتغال خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد گفت: در سال جاری و در سال جهاد اقتصادی بر امداد تکلیف شد که جهش اقتصادی داشته باشد به طوری که در شورای اشتغال تصویب شد که 300 هزار فرصت شغلی در سال 90 برای مددجویان فراهم شود.

انواری ادامه داد: از سهم 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی که قرار بود در کشور فراهم شود حدود 120 هزار فرصت شغلی سهم امداد بود و در واقع امداد با طرح‌هایی که ارائه کرد تأکید کرد که توانایی ایجاد 300 هزار فرصت شغلی را در کشور دارد و چنانچه منابع این تعداد فراهم شود این تعداد فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه به تعامل بانک مرکزی و بانک‌های عامل با کمیته امداد اشاره کرد و گفت: پس از 6 ماهه اول سال تفاهمنامه‌های لازم با بانک‌ها منعقد شد و در واقع وام‌های اشتغال از 6 ماهه دوم سال به کمیته امداد و مددجویان داده شد که در حال حاضر 270 هزار فرصت شغلی با حمایت‌های بانک‌های عامل فراهم شده است.

سرپرست کمیته امداد تأکید کرد: تا پایان سال نیز 30 هزار فرصت شغلی برای مددجویان فراهم خواهد شد به طوری که طرح‌های اشتغال در این بخش آماده و جهت دریافت وام به بانک‌ها ارسال شده است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد سقف وام‌های امدادی را در بخش اشتغال 10 میلیون عنوان کرد و گفت: وام‌های دیگر نیز از سوی امداد برای مشاغل خانوادگی در نظر گرفته شده است که مبلغ آن 5 میلیون تومان است که تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار امسال از این تسهیلات استفاده کردند.