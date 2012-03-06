مسیر کوه نور کرج پاکسازی و نهال کاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و همزمان با دومین روز هفته منابع طبیعی مسیر کوه نور و تپه الشهدای کرج با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز پاکسازی و نهال کاری شد.

در این آیین جمعیت زیادی از دانش آموزان، انجمن کوهنوردی کرج، پایگاه بسیج منطقه عظیمیه، سازمانهای مردم نهاد (سمن)، مسئولان سپاه و همچنین رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز حضور داشتند.

در این مراسم علاوه بر اینکه مسیر کوه نور تا تپه نورالشهدا پاکسازی شد، بالغ بر 200 اصله نهال کاشته شد.

همچنین با وجود سرمای شدید، استقبال بالا و بیش از 240 نفری از این مراسم موجب کم آمدن چاله و نهال شد.

در بخشی از برنامه امروز نیز مدعوین مسیر کوه نور تا مقبره الشهدا را راهپیمایی و در این مسیر به کاشت نهال مبادرت کردند.

از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای روز دوم هفته منابع طبیعی در کرج بازدید از عملیات آبخیزداری شهری در منطقه عظیمیه در کنار پاکسازی طبیعت و نهال کاری بود.

همچنین رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کرج از حضور همه مدعوین قدردانی کرد.