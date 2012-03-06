دانش آموزان به نمایشگاه کتاب لرستان رونق دادند/ پیوند نسل آینده ساز و کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در سال جاری را می توان به نوعی بازگشت باشکوه یار مهربان به این استان خواند چرا که حضور دانش آموزان در فضای نمایشگاه شور و حرارت خاصی به نمایشگاه بخشیده است.

نمایشگاه کتاب از جمله ابزارهایی است که با نفوذ و رسوخ بیشتر کتاب در دل مردم گرایش به کتابخوانی را در میان مردم به عادت تبدیل می کند و کتاب را به روند زندگی مردم وارد می سازد.

این در حالی است که با توجه به وضعیت سرانه مطالعه در کشور و در لرستان تداوم برگزاری نمایشگاه های کتاب و به ویژه فراهم کردن امکانات لازم برای دسترسی آسان مردم نقاط محروم کشور از طریق نمایشگاه های استانی می تواند نقش مهمی در افزایش سرانه مطالعه و قرار گرفتن کتاب در سبد خانوار ایفا کند.

به هر حال در حالیکه خلا نمایشگاه کتاب در سالجاری به روشنی در فضای فرهنگی استان احساس می شد با راه اندازی این نمایشگاه زمینه بازگشت دوباره یار مهربان به لرستان فراهم شده تا این بار مردم لرستان با استقبال خود این اتفاق مبارک فرهنگی را به فال نیک بگیرند.

از سوی دیگر برگزاری این نمایشگاه بزرگ در لرستان در روزهای اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ کتابخوانی در استان شده است.

طی دو روز گذشته دانش آموزان از مدارس مختلف استان در نمایشگاه کتاب حضور یافته اند که حضور آنها به نمایشگاه رونق خاصی بخشیده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی شده است که دانش آموزان به طور مستمر از نمایشگاه کتاب لرستان بازدید داشته باشند.

علی قربانی با اشاره به اعلام ساعات بازدید نمایشگاه به نواحی مختلف آموزش و پرورش خرم آباد، افزود: برنامه ریزی می شود که دانش آموزان مدارس مختلف مرکز استان از نمایشگاه بازدید داشته باشند.

وی با تاکید بر نقش حضور دانش آموزان در نمایشگاه کتاب، افزود: حضور دانش آموزان در نمایشگاه و آشنایی آنها با کتابهای مختلف و نویسندگان می تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان خانواده ها داشته باشد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر نقش دانش آموزان در ترویج فضای مطالعه در استان، بیان داشت: دانش آموزان از تاثیرگذارترین اقشار در توسعه فضای فرهنگی استان هستند.

قربانی همچنین به ضرورت برگزاری نمایشگاههای کتاب در استان اشاره کرد و گفت: استمرار برگزاری نمایشگاههای کتاب می تواند در ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان نقش بسزایی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی خود یکی از ابزارهای مهم توسعه فرهنگی محسوب می شود، یادآور شد: ارتقا سطح فرهنگی جامعه یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاههای کتاب است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه کسی که اهل مطالعه است می تواند در مسیر توسعه فرهنگی جامعه گام بردارد، افزود: توسعه فرهنگی نیز منشا کاهش آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای خواهد شد.

قربانی به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر توسعه فرهنگ کتابخوانی اشاره کرد و گفت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب باید زمینه دسترسی افراد به کتاب بیش از پیش فراهم شود.

وی برگزاری نمایشگاههای کتاب را یکی از ابزارهای تحقق این امر دانست و بیان داشت: در هیچ دینی به اندازه اسلام بر ضرورت توجه به کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید نشده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه ترویج کتابخوانی فرهنگ جامعه را متحول می کند، تصریح کرد: هر آنچه داریم از کتاب و کتابخوانی است.