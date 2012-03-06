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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

حزب الله لبنان تاکید کرد؛

اثبات سرسپردگی آمریکا به اسرائیل در ایپک/ مقاومت خط اول دفاع از اسلام

اثبات سرسپردگی آمریکا به اسرائیل در ایپک/ مقاومت خط اول دفاع از اسلام

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از کسانی که به وعده های تو خالی باراک اوباما دلخوش کرده اند مواضع اخیر رئیس جمهوری آمریکا را اوج سرسپردگی به رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: موضع جدید رئیس جمهور آمریکا بی نتیجه بودن مذاکرات را آشکار می کند.

در این بیانیه آمده است: کسانی که در رکاب آمریکا حرکت می کنند باید بدانند که وعده های واشنگتن توخالی است زیرا تاریخ دولتهای آمریکا پر از دروغ و فریب و جانبداری از اسرائیل است.

حزب الله لبنان بیان کرد: رئیس جمهوری آمریکا با سخنانی که در برابر لابی صهیونیستی ایراد کرد هویت واقعی خود را بیش از قبل آشکار کرد و بر وفاداری به تعهدات در قبال اسرائیل در هر لحظه و زمان تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: این سخنان قداست امنیت اسرائیل را برای آمریکا نشان داد و همچنین اوباما با این سخنان خود را شریک جنایات رژیم صهیونیستی کرده است.

حزب الله لبنان بیان کرد: با وجود توهین رئیس جمهوری آمریکا به اعراب و قائل نشدن کمترین احترام برای آنها، برخی همچنان به پیروی کورکورانه از دولت آمریکا ادامه می دهند این در حالی است که آمریکا نشان داده است به همپیمانان خود نیز توجهی ندارد.

در این بیانیه آمده است: این حقایق نشان می دهد که مقاومت لبنان، فلسطین و محور مقاوم سوریه و ایران خط اول دفاع از اعراب و مسلمانان است.

شایان ذکر است باراک اوباما دو روز قبل در سخنانی در جمع لابی صهیونیستها امنیت اسرائیل را مرتبط با آمریکا دانست و مواضع تکراری خود را علیه ایران تکرار کرد.

کد مطلب 1553338

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