پیشرفت برنامه هسته ای ایران بیشتر از میزان اعلام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو امروز در گزارشی به دیدار اخیر اوباما و نتانیاهو در کاخ سفید اشاره کرده و می نویسد: دولت آمریکا نگران این است که اسرائیل تصمیم حمله به ایران را گرفته باشد و بحث حمله احتمالی به ایران در تابستان آینده تنها یک مانور سیاسی نباشد.

در ادامه این مطلب تاکید شده: البته از طرفی دیگر آمریکاییها نتانیاهو را خوب می شناسند و می دانند که وی هنوز تصمیم نهایی را در این مورد (حمله به ایران) اتخاذ نکرده است.

معاریو تصریح کرد: اوباما تلاش کرد که نتانیاهو را درباره مناسب نبودن شرایط برای حمله به ایران قانع کند اما نتانیاهو در مقابل به داده های اطلاعاتی اشاره کرد که در آن تاکید شده پیشرفت برنامه هسته ای ایران بیش از میزان اعلام شده است.

در ادامه این گزارش این روزنامه صهیونیستی آمده است: نتانیاهو به تعهد اوباما در زمینه اجازه ندادن به ایران در جهت دستیابی به سلاح هسته ای اکتفا نکرد، اما اوباما به نتانیاهو متذکر شد در صورت پیروزی در انتخابات در دوره دوم ریاست جمهوری اش ورود به یک ماجراجویی نظامی دیگر برایش بسیار ساده تر است.

معاریو تاکید کرد: نتانیاهو به این صحبتها گوش فرا داد اما به طور کامل قانع نشد، بر این اساس از لحاظ عملی وضعیت (تعامل با موضوع هسته ای ایران) همانند قبل بود و تغییری نکرده است.