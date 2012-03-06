به گزارش خبرنگار مهر،علی‌محمد ذوالفقاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هر ساله مرتبا در حال تغییر است به طوری که بخشی از چرخه حمایتی خارج و بخشی به چرخه حمایتی امداد اضافه می‌شوند.

وی تصریح کرد: امداد نقشی در تولید فقر ندارد به طوری که امداد دارای ظرفیت کاملی در بخش ارائه خدمات دارد به طوری که در مرحله اول فقر را شناخته و سپس به فکر درمان فقر است.

ذوالفقاری ادامه داد: متأسفانه برخی از سازمان‌ها وظایف خود را در قبال افراد و نیازمندان انجام نمی‌دهند به طوری که امداد هیچ مسئولیتی در قبال معلولیت‌ها، کودکان خیابانی و زنان بی‌سرپرست ندارند و در واقع مسئولیت امداد تنها در ارتباط با فقرا و زنان سرپرست خانوار است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد ادامه داد: ماهیانه بین 30 تا 75 هزار تومان به خانواده‌های تحت پوشش مستمری پرداخت می‌شود به طوری که در سال جاری هزار میلیارد تومان در این بخش به خانواده‌های تحت پوشش مستمری پرداخت شده است.

وی در ادامه به خدمات کمیته امداد در بخش‌های مختلف از جمله درمان، ازدواج، جهیزیه، اشتغال اشاره کرد و گفت: در برخی از این موارد کمیته امداد با مشکلات مالی روبرو است.

ذوالفقاری در پایان خاطر نشان کرد: امسال تعدادی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند به طوری که سهم آورده این افراد نیز از سوی کمیته امداد پرداخت شد به طوری که کمیته امداد هیچ وظیفه‌ای در این بخش ندارد.