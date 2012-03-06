فار نخست بهسازی قلعه دختر کرمان به زودی به بهره برداری می رسد

علی کردی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طرح بهسازی قلعه دختر یکی از طرحهای بزرگ در دست اقدام در شهرداری کرمان محسوب می شود که از پیشرفت خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح این منطقه تاریخی به یکی از مهمترین مکانهای تفریحی و گردشگری کرمان تبدیل خواهد شد و پیش بینی می شود فاز نخست آن به صورت کامل طی هفته آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

قائم مقام شهردار کرمان ادامه داد: کار تملک و آزاد سازی املاک اطراف این طرح در حال انجام است و با جدیت این کار دنبال می شود و املاک تملک شده نیز درحال خاک برداری هستند.

وی از افتتاح سرویسهای بهداشتی، آبنمای موزیکال و فضای سبز مجموعه در فاز نخست خبر داد و گفت: فاز دوم نیز تا پایان سال 91 به اتمام می رسد.

کردی افزود: یکی از اهداف شهرداری در ماه انتهی سال جاری آماده سازی شهر کرمان برای استقبال از نوروز و همچنین مسافران نوروزی است.

مقائم مقام شهردار کرمان افزود: در این چارچوب ارتقاء خدمات و همچنین زیبا سازی شهر در دستور کار قرار دارد و طرحهای مختلف از جمله ایجاد سفره های متعدد هفت سین در کرمان در دستور کار است.

کردی ادامه داد: توسعه فضای سبز از گذشته نیز در دستور کار قرار داشته است و امروز شاهد وجود پارکهای بزرگ و متعدد در سطح شهر هستیم که در حال گسترش نیز هستند.