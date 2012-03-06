21 تاکسی درون شهری در دامغان نوسازی شد

ابوالقاسم عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان، با اشاره به اجرای طرح نوسازی ناوگان درون شهری در این شهر، گفت: حدود40 نفر از رانندگان تاکسی درون شهری در دامغان برای نوسازی خودروهای خود ثبت نام کرده که در مرحله نوبت و... قرار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین 27 تاکسی درون شهری به تعداد تاکسی های این شهر افزوده شد و جزو طرح توسعه قرار گرفتند.

مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری دامغان افزود: در شهر دامغان 336 تاکسی درون شهری در نقاط مختلف شهر خدمات رسانی می کنند.

وی به طرح تعویض تاکسی های درون شهری در دامغان اشاره کرد و اظهار داشت: نوع تاکسی های درون شهری جدید به رانندگان خودروهای سمند، پژو405 و روا بوده است که با دریافت تسهیلات بانکی صورت گرفت.

عاشوری گفت: 22 دستگاه مینی بوس زیر نظر شهرداری دامغان فعالیت می کنند که از این تعداد 14 دستگاه مربوط به شهرداری و توسط رانندگان تحت پوشش شهرداری و مابقی به صورت اجاره به شرط تملیک به شهروندان دامغانی خدمات رسانی می کنند.