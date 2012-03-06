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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

در سال جاری/

21 تاکسی درون شهری در دامغان نوسازی شد

21 تاکسی درون شهری در دامغان نوسازی شد

دامغان - خبرگزاری مهر: مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری دامغان از نوسازی 21 تاکسی درون شهری در این شهر در سال جاری خبر داد.

ابوالقاسم عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان، با اشاره به اجرای طرح نوسازی ناوگان درون شهری در این شهر، گفت: حدود40 نفر از رانندگان تاکسی درون شهری در دامغان برای نوسازی خودروهای خود ثبت نام کرده که در مرحله نوبت و... قرار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین 27 تاکسی درون شهری به تعداد تاکسی های این شهر افزوده شد و جزو طرح توسعه قرار گرفتند.

مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری دامغان افزود: در شهر دامغان 336 تاکسی درون شهری در نقاط مختلف شهر خدمات رسانی می کنند.

وی به طرح تعویض تاکسی های درون شهری در دامغان اشاره کرد و اظهار داشت: نوع تاکسی های درون شهری جدید به رانندگان خودروهای سمند، پژو405 و روا بوده است که با دریافت تسهیلات بانکی صورت گرفت.

عاشوری گفت: 22 دستگاه مینی بوس زیر نظر شهرداری دامغان فعالیت می کنند که از این تعداد 14 دستگاه مربوط به شهرداری و توسط رانندگان تحت پوشش شهرداری و مابقی به صورت اجاره به شرط تملیک به شهروندان دامغانی خدمات رسانی می کنند.

کد مطلب 1553342

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