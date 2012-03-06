آغاز عرضه اوراق مشارکت آبفای خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از عرضه اوراق مشارکت اجرای شبکه های فاضلاب 16 شهر استان از فردا ( 17 اسفند ماه) خبر داد.

محسن پویا افزود: با توجهات ویژه رئیس جمهور و هیئت دولت در سفرهای استانی مجوز عرضه اوراق مشارکت به منظور تامین اعتبار و تسریع در اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 16 شهر استان صادر شد.



وی فروش این اوراق را گام بلند آبفای خوزستان برای ارتقای شاخصهای بهداشتی و حفظ منابع آبی استان در راستای افزایش شاخص بهره مندی مشترکان از شبکه و خدمات فاضلاب عنوان گرد و گفت: با فروش این اوراق شاخص بهره مندی مردم در 16 شهر استان از 32 درصد به 100 درصد خواهد رسید.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان با بیان اینکه شرایط بسیار خوبی برای خریداران این اوراق در نظر گرفته شده، اظهار داشت : امیدواریم با استقبال خوب مردم به خصوص مردم خوزستان می توان با منابع حاصل از این کار برای رشد و بالندگی استان قدمهای بزرگی برداشت.



پیشرفت 93 درصدی پروژه توسعه کارخانه نمکزدایی رگ سفید2

همچنین مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: پروژه توسعه کارخانه نمکزدایی شماره 2 رگ سفید در استان بوشهر 93 درصد پیشرفت دارد.



سید عبدالله موسوی با بیان اینکه در صورت تامین به موقع اعتبار، این پروژه اوائل سال آینده افتتاح می شود، افزود: با راه اندازی این پروژه، ظرفیت کارخانه نمکزدایی شماره دو رگ سفید از 55 هزار بشکه فعلی به 110 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.



وی ادامه داد: برای افزایش ظرفیت این کارخانه تسهیلات فرآورشی جدید از جمله دو دستگاه نمک گیر برقی (دیسالتر)، دو دستگاه مبدلهای حرارتی نفت و آب، دو دستگاه هیتر، کوره های پیش گرمکن نفت غیر مستقیم و مخازن متعادل کننده نصب شده است.



واحدهای نمکزدایی از مهمترین تاسیسات فرآورشی صنعت نفت محسوب می شوند که در فرآیندی، آب و املاح نمکی موجود در نفت خام استخراج شده از چاه ها را جداسازی می کنند.



افزایش کمیت و کیفیت نفت تولیدی، جلوگیری از کاهش خوراک پالایشگاه ها و نفت صادراتی و نیز جلوگیری از خوردگی سیستم ها و کاهش هزینه های تولید و انتقال نفت خام از جمله اجرای پروژه های احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی محسوب می شود.



دستگیری سر کرده باند سارقان طلافروشی در بهبهان

از سوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان از دستگیری متهم اصلی پرونده سرقت از طلافروشی در این شهرستان خبر داد.



احمد علی خزائی گفت: پس از وقوع سرقت از یکی از مغازه های طلافروشی این شهرستان، اقدامات قضایی، انتظامی در این خصوص انجام و در کمتر از چهار روز از وقوع سرقت، سارقان شناسایی و یکی از آنان دستگیر شد.



وی ادامه داد: همچنین طلاهای به سرقت رفته به میزان شش کیلوگرم کشف و به صاحبش مسترد شد و وسایل نقلیه مورد استفاده در سرقت، کشف و توقیف شدند.



خزائی در خصوص نحوه شناسایی و دستگیری سارقان، اظهار کرد: پس از کار وسیع اطلاعاتی و شناسایی سارقان، محل اختفای آنان در شهرستانهای دهدشت، یاسوج و گچساران از توابع استان کهگلویه و بویراحمد شناسایی شد و با اعطای نیابت، تیمی متخصص و مجرب از نیروی انتظامی برای دستگیری سارقان به این استان اعزام شدند.



وی ادامه داد: همچنین هماهنگیهای لازم در خصوص محرمانه بودن عملیات دستگیری سارقان با دادستان شهرستان دهدشت انجام شد و ماموران نیروی انتظامی با کمین گذاشتن برای متهم اصلی پرونده، وی را دستگیر کردند.



خزائی گفت: متهم به هویت الف. پ ، فاقد سوابق کیفری است اما در اعترافات خود به ارتکاب سرقت از مغازه طلافروشی به همراه سه نفر دیگر و چندین فقره سرقت دیگر نیز اقرار کرده است.



وی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری سایر سارقان ادامه دارد، تصریح کرد: فرماندار شهرستان بهبهان از تمام کسانی که درانهدام این باند سرقت و دستگیری سارق نقش داشتند، تقدیر کرد. همچنین مردم این شهرستان با نصب پلاکارد و بنر در سطح شهر، از این اقدام فوری و مقتدرانه قدردانی کردند.

دستگیری سارقان احشام در اهواز

همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از دستگیری سارقان احشام در این شهرستان خبر داد.



احمد فاتحی گفت: به دنبال شکایتی مبنی بر این که روزانه تعدادی از احشام در مسیر اهواز- حمیدیه، به سرقت می روند، اقدامات قضایی و انتظامی برای دستگیری سارقان آغاز شد.



وی افزود: ماموران اداره آگاهی با استفاده از شگردهای خاص پلیسی، توانستند سارقان به هویت ح.و، ر.ع و ح.ن را شناسایی و دستگیر کنند.



فاتحی تصریح کرد: در این راستا دو خودرو وانت بار که در سرقت مورد استفاده قرار می گرفت، ضبط شد.



وی افزود: پرونده برای بررسی بیشتر در یکی از شعب بازرسی این دادسرا مفتوح است.