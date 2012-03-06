نظارت بر واحدهای عرضه کالا در کرمان تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قوام آبادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته 212 هزار و 409 بازرسی در کل استان کرمان انجام شده است گفت: از این تعداد 116 هزار و 40 مورد بازرسی مربوط به مرکز استان بوده است.

قوام آبادی همچنین تعداد پرونده های ارسالی به این مرکز را 15 هزار و 617 مورد عنوان کرد و افزود: تعداد هشت هزار و 75 فقره از این پرونده ها مربوط به شهر کرمان است که مبلغ ریالی آنها 11 میلیارد و 363 میلیون ریال است.

وی با اشاره به برخورد قاطع با متخلفین گفت: عمده گزارش ها از میوه فروشی ها، خواربار فروشی ها، کیف و کفش، مرغ و ماهی و رستوران بوده که در صدر آنها میوه فروشی ها قرار داشتند.

قوام آبادی در ادامه افزود: برای بازرسی و نظارت بیشتر دستگاه ها بر روی عرضه کنندگان خدمات و کالا در ایام نوروز، گشت هایی مشترک با همکاری مجامع امور صنفی و تشکل های صنفی برگزار می شود.

این مسئول همچنین عنوان کرد: همه ساله با توجه به افزایش تقاضا و به منظور جلوگیری از تخلفات اجتماعی و حمایت از مصرف کنندگان، طرح های ویژه نظارتی توسط این معاونت انجام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح ها در دو مرحله انجام می شوند گفت: مرحله اول این طرح در سال جاری به تبلیغات و اطلاع رسانی اختصاص پیدا کرد که تا 11اسفند ماه به طول انجامید.

وی گفت: مرحله دوم که مرحله عملیاتی کار است از 11 اسفند تا 15 اسفند به طول انجامید که طی آن تمرکز روی بازرسی اجناس موجود در بازار انجام شد.

قوام آبادی در ادامه گفت: تمرکز بازرسی بیشتر روی البسه، خشکبار، مواد لبنی، گوشت گرم، ماهی، حبوبات و در کل مایحتاج ضروری مصرف کنندگان صورت گرفته است.

قوام آبادی ابراز داشت: در بخش های خدماتی تمرکز بر روی خدمات اولویت دار مانند حمل و نقل های درون و برون شهری و اماکن سیاحتی و زیارتی دفاتر مخابراتی و پارکینگ ها و توقفگاه ها نظارت هایی صورت گرفته است.



